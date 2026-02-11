scorecardresearch
 
UP: सहारनपुर में वॉन्टेड गोतस्कर गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा

सहारनपुर पुलिस ने गोहत्या के मामलों में वॉन्टेड एक आरोपी को यहां एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. आरोपी के पास से देसी पिस्तौल समेत अन्य चीजें भी बरामद की गई हैं.

मुठभेड़ के बाद गोतस्कर गिरफ्तार. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने गोहत्या के मामलों में वॉन्टेड एक आरोपी को यहां एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. कुतुब शेर स्टेशन हाउस ऑफिसर एच एन सिंह ने बताया कि कौसर को 10-11 फरवरी की देर रात अंबाला रोड पर बहुपुर पुलिया के पास गाड़ी चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने जान से मारने के इरादे से पुलिस टीम पर गोली चला दी. जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और सवार के पैर में गोली मार दी.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: बिजली के पोल से बांधकर गोतस्कर को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद 4 आरोपी गिरफ़्तार

आरोपी पर दर्ज था आधा दर्जन से ज्यादा मामले

उसके पास से एक देसी पिस्तौल दो खाली कारतूस, .315 बोर के दो ज़िंदा कारतूस और 1,850 रुपये कैश बरामद किए गए. वहीं जिस मोटरसाइकिल पर वह सवार था उसे ज़ब्त कर लिया गया है. सिंह ने कहा कि घायल कौसर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कौसर के खिलाफ आधा दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें कुतुब शेर पुलिस स्टेशन में गोहत्या एक्ट का मामला और NDPS एक्ट शामिल है. आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यूपी पुलिस की गोतस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है. इससे पहले भी पुलिस मुठभेड़ के बाद कई तस्करों को पकड़ चुकी है. 

