UP: मोबाइल के विवाद में शख्स को जलाकर मारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सहारनपुर से थाना सदर बाजार क्षेत्र में मोबाइल फोन के विवाद के बाद एक व्यक्ति को आग लगा दी गई थी. जिससे व्यक्ति झुलस गया था. बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामला दाबकी जुनारदार स्थित पारस विहार कॉलोनी का है. मृतक की पहचान भरत सिंह के रूप में हुई थी. जो सेतु निगम में निजी कर्मचारी थे.

मृतक के बेटे दीपक लांबा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पिता सेतु निगम ऑफिस में नौकरी कर रहे थे. अपना मोबाइल फोन परिचित विनोद कुमार को दिया था, जो बाद में कथित रूप से गुम हो गया. मोबाइल वापस मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और भरत सिंह पिछले छह दिनों से अपना फोन लौटाने की बात कह रहे थे. परिजनों का आरोप है कि 14 जनवरी 2026 को यही विवाद हिंसक हो गया और भरत सिंह को जान से मारने की नीयत से आग लगा दी गई.

घटना में गंभीर रूप से झुलसे भरत सिंह को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी पक्ष ने न तो कोई मदद की और न ही हालचाल लिया, उल्टा धमकाया भी जा रहा था.

एसपी ने क्या कहा?

मामले में थाना सदर बाजार पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज किया था, जिसे बाद में मौत के बाद हत्या की गंभीर धाराओं में बदल दिया गया. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपी विनोद कुमार को दाबकी जुनारदार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था. जिसमें मोबाइल के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जलाकर मारने की बात सामने आई थी. मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इलाज के दौरान झूलते हुए व्यक्ति की मौत हो गयी थी. वहीं मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

