scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: मोबाइल के विवाद में शख्स को जलाकर मारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मोबाइल के विवाद में एक व्यक्ति को आग लगा दी गई थी. जिससे व्यक्ति झुलस गया था और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक. (Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर से थाना सदर बाजार क्षेत्र में मोबाइल फोन के विवाद के बाद एक व्यक्ति को आग लगा दी गई थी. जिससे व्यक्ति झुलस गया था. बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामला दाबकी जुनारदार स्थित पारस विहार कॉलोनी का है. मृतक की पहचान भरत सिंह के रूप में हुई थी. जो सेतु निगम में निजी कर्मचारी थे.

मृतक के बेटे दीपक लांबा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उनके पिता सेतु निगम ऑफिस में नौकरी कर रहे थे. अपना मोबाइल फोन परिचित विनोद कुमार को दिया था, जो बाद में कथित रूप से गुम हो गया. मोबाइल वापस मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और भरत सिंह पिछले छह दिनों से अपना फोन लौटाने की बात कह रहे थे. परिजनों का आरोप है कि 14 जनवरी 2026 को यही विवाद हिंसक हो गया और भरत सिंह को जान से मारने की नीयत से आग लगा दी गई.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर के डायमंड ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी, दीवार में छेद कर हुए थे दाखिल; कैश-नेकलेस गायब

सम्बंधित ख़बरें

Five bodies were found in house in Saharanpur (Photo - ITG)
एक घर, 5 लाशें, सभी के माथे पर लगी गोली... सहारनपुर में पूरा परिवार खत्म
Video of firing in Saharanpur raises questions on youth weapon obsession
सहारनपुर में हवाई फायरिंग करने वाला युवक गिरफ्तार
मृतक महिला की फाइल फोटो.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
गीजर बना महिला के लिए काल! सुबह नहाने गई और जिंदा वापस नहीं लौटी
DM की सख्ती से राजस्व विभाग में हड़कंप.(Photo: Screengrab)
अवैध खनन माफिया पर चला DM का हथौड़ा, 4 लेखपाल सस्पेंड, 2 अमीन ब्लैकलिस्ट
Violent clash in saharanpur over children's dispute
बच्चों के झगड़े में समझौता करवाने पहुंचे पिता-पुत्र से मारपीट, CCTV वायरल

घटना में गंभीर रूप से झुलसे भरत सिंह को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत बिगड़ने पर उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद आरोपी पक्ष ने न तो कोई मदद की और न ही हालचाल लिया, उल्टा धमकाया भी जा रहा था.

Advertisement

एसपी ने क्या कहा?

मामले में थाना सदर बाजार पुलिस ने पहले मुकदमा दर्ज किया था, जिसे बाद में मौत के बाद हत्या की गंभीर धाराओं में बदल दिया गया. एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को मुख्य आरोपी विनोद कुमार को दाबकी जुनारदार क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था. जिसमें मोबाइल के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था. इस दौरान एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को जलाकर मारने की बात सामने आई थी. मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. इलाज के दौरान झूलते हुए व्यक्ति की मौत हो गयी थी. वहीं मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement