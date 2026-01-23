सहारनपुर के डायमंड ज्वेलरी शोरूम में करोड़ों की चोरी, दीवार में छेद कर हुए थे दाखिल; कैश-नेकलेस गायब

UP News: सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित टाटा कंपनी की जानी-मानी डायमंड फ्रेंचाइजी 'कैरट लेन' को चोरों ने निशाना बनाया. चोर 2 लाख रुपये कैश और करीब 2 करोड़ रुपये के कीमती डायमंड नेकलेस लेकर फरार हो गए. शुक्रवार सुबह जब स्टाफ शोरूम खोलने पहुंचा तो दीवार टूटी देख उनके होश उड़ गए.

और पढ़ें

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्टाफ से पूछताछ शुरू की. शोरूम में लगे करीब 20 CCTV कैमरों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला. हैरानी की बात यह है कि चोरों ने वारदात से पहले सभी कैमरे बंद कर दिए थे. पॉश इलाके में इतनी बड़ी चोरी की खबर से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस जांच में सामने आया है कि चोरी के समय शोरूम में करीब 5 करोड़ रुपये की ज्वैलरी मौजूद थी. चोरों ने 4 डायमंड नेकलेस चोरी किए, जिनकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह वारदात DIG आवास की वेबसाइट के पास और महज पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

Advertisement

पुलिस के अनुसार, चोर बगल में बने होटल की छत से शोरूम की छत पर पहुंचे. बाहर बनी सीढ़ियों के दरवाजे को तोड़कर नीचे उतरे और शोरूम से लगी दीवार में करीब 3 फीट का छेद कर अंदर दाखिल हुए. इस दौरान कोई सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं बजा. चोरों ने अलमारियों के कांच के दरवाजे खोलकर गहने समेटे और फरार हो गए.

DIG अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है और पांच टीमें लगाई गई हैं. शोरूम मैनेजर आशीष रावत के मुताबिक, 2 लाख रुपये कैश और करीब 2 करोड़ रुपये के नेकलेस चोरी हुए हैं, जबकि सारा सामान बीमित है. फोरेंसिक टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा किया जाएगा.

---- समाप्त ----