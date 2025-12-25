scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सहारनपुर में BJP नेता हत्याकांड का खुलासा: 'इश्क और बेइज्जती' के बदले के लिए वंदना ने रची थी मौत की साजिश

सहारनपुर के टिडौली गांव में भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. एक महिला और उसके प्रेमी ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया क्योंकि मृतक ने महिला को गांव से बाहर निकाल दिया था.

Advertisement
X
सहारनपुर में BJP नेता धर्म सिंह हत्याकांड में वंदना और साबिर अरेस्ट (Photo- ITG)
सहारनपुर में BJP नेता धर्म सिंह हत्याकांड में वंदना और साबिर अरेस्ट (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: सहारनपुर जिले के नकुड़ क्षेत्र के गांव टिडौली में 7-8 नवंबर की रात भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की उनके घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में गांव के ही साबिर और वंदना नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि साबिर का एक साथी अभी फरार है. 

हत्या की मुख्य वजह रंजिश और बदला लेना था क्योंकि धर्म सिंह ने वंदना के गलत आचरण और देह व्यापार की शिकायतों के बाद उसे ससुराल से मायके भेजकर गांव में आने पर पाबंदी लगा दी थी. इसी अपमान का बदला लेने के लिए वंदना और उसके प्रेमी साबिर ने मिलकर पटाखों के शोर के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया.

शादी के बाद बिगड़े हालात और रंजिश

सम्बंधित ख़बरें

सहारनपुर के पांच मजदूरों की हरियाणा में दम घुटने से मौत
5 मजदूरों की दम घुटने से मौत. (Photo: Screengrab)
ठंड से बचने को कमरे में जलाई अंगीठी, दम घुटने से 2 सगे भाइयों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत
accused arrested
सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, महिला के अकाउंट से उड़ाए 40 हजार
UP STF killed Siraj Ahmed in an encounter (Photo - ITG)
कौन था सिराज जिसके एनकाउंटर पर सुल्तानपुर के इस मुस्लिम परिवार ने बांटी मिठाई
महिला कॉन्स्टेबल का अमेरिका में शानदार प्रदर्शन, तैराकी में जीते 5 पदक

एसपी देहात सागर जैन के मुताबिक, मृतक धर्म सिंह कोरी ने बिचौलिया बनकर वंदना की शादी गांव के ही एक व्यक्ति से कराई थी. शादी के कुछ समय बाद गांव के लोगों ने धर्म सिंह को शिकायत दी कि वंदना का आचरण ठीक नहीं है और वह देह व्यापार में लिप्त है. सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए धर्म सिंह ने दखल दिया और वंदना को ससुराल से वापस उसके मायके गंगोह भेज दिया. धर्म सिंह के इस फैसले से वंदना काफी परेशान थी और वह उनसे नफरत करने लगी थी.

Advertisement

इश्क, साजिश और पटाखों की गूंज

वंदना और गांव का ही साबिर एक-दूसरे से प्रेम करते थे. वंदना ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए साबिर और उसके एक साथी के साथ मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग की. 6 नवंबर की रात गांव में शादियां हो रही थीं और जमकर पटाखे छोड़े जा रहे थे. आरोपियों ने इसी शोर का फायदा उठाने का सोचा. जब देर रात धर्म सिंह अपने घेर में चारपाई पर सो रहे थे, तब आरोपियों ने उनके सिर में गोली मार दी. पटाखों की आवाज के कारण किसी को गोली चलने का पता नहीं चला.

पुलिस की तीन टीमों ने ऐसे दबोचा

घटना के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की तीन टीमें लगाई गई थीं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गांव में संदिग्धों से पूछताछ की. जांच के दौरान वंदना के व्यवहार पर शक हुआ, जो घटना के बाद फिर गांव रहने आई थी लेकिन पुलिस की सक्रियता देख वापस चली गई. पुलिस ने जब साबिर और वंदना को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं.

फरार आरोपी की तलाश जारी

Advertisement

पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल साबिर का एक दोस्त अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है. एसपी देहात ने कहा कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. धर्म सिंह कोरी गांव में अक्सर विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ (मेडिएटर) के रूप में काम करते थे, इसलिए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी. फिलहाल, पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement