सहारनपुर में BJP नेता हत्याकांड का खुलासा: 'इश्क और बेइज्जती' के बदले के लिए वंदना ने रची थी मौत की साजिश

Uttar Pradesh News: सहारनपुर जिले के नकुड़ क्षेत्र के गांव टिडौली में 7-8 नवंबर की रात भाजपा नेता धर्म सिंह कोरी की उनके घर में सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में गांव के ही साबिर और वंदना नाम की महिला को गिरफ्तार किया है, जबकि साबिर का एक साथी अभी फरार है.

हत्या की मुख्य वजह रंजिश और बदला लेना था क्योंकि धर्म सिंह ने वंदना के गलत आचरण और देह व्यापार की शिकायतों के बाद उसे ससुराल से मायके भेजकर गांव में आने पर पाबंदी लगा दी थी. इसी अपमान का बदला लेने के लिए वंदना और उसके प्रेमी साबिर ने मिलकर पटाखों के शोर के बीच इस हत्याकांड को अंजाम दिया.

शादी के बाद बिगड़े हालात और रंजिश

एसपी देहात सागर जैन के मुताबिक, मृतक धर्म सिंह कोरी ने बिचौलिया बनकर वंदना की शादी गांव के ही एक व्यक्ति से कराई थी. शादी के कुछ समय बाद गांव के लोगों ने धर्म सिंह को शिकायत दी कि वंदना का आचरण ठीक नहीं है और वह देह व्यापार में लिप्त है. सामाजिक मर्यादा बनाए रखने के लिए धर्म सिंह ने दखल दिया और वंदना को ससुराल से वापस उसके मायके गंगोह भेज दिया. धर्म सिंह के इस फैसले से वंदना काफी परेशान थी और वह उनसे नफरत करने लगी थी.

इश्क, साजिश और पटाखों की गूंज

वंदना और गांव का ही साबिर एक-दूसरे से प्रेम करते थे. वंदना ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए साबिर और उसके एक साथी के साथ मिलकर हत्या की पूरी प्लानिंग की. 6 नवंबर की रात गांव में शादियां हो रही थीं और जमकर पटाखे छोड़े जा रहे थे. आरोपियों ने इसी शोर का फायदा उठाने का सोचा. जब देर रात धर्म सिंह अपने घेर में चारपाई पर सो रहे थे, तब आरोपियों ने उनके सिर में गोली मार दी. पटाखों की आवाज के कारण किसी को गोली चलने का पता नहीं चला.

पुलिस की तीन टीमों ने ऐसे दबोचा

घटना के बाद अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की तीन टीमें लगाई गई थीं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और गांव में संदिग्धों से पूछताछ की. जांच के दौरान वंदना के व्यवहार पर शक हुआ, जो घटना के बाद फिर गांव रहने आई थी लेकिन पुलिस की सक्रियता देख वापस चली गई. पुलिस ने जब साबिर और वंदना को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं.

फरार आरोपी की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में शामिल साबिर का एक दोस्त अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है. एसपी देहात ने कहा कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. धर्म सिंह कोरी गांव में अक्सर विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ (मेडिएटर) के रूप में काम करते थे, इसलिए पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही थी. फिलहाल, पकड़े गए दोनों आरोपियों को जेल भेजकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

