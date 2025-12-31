UP: 'पुलवामा हमला बीजेपी की साजिश' सपा सांसद सनातन पांडे का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे के पुलवामा आतंकी हमले को लेकर दिए गए बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया है. सनातन पांडे ने पुलवामा हमले को विदेशी साजिश मानने से इनकार करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर कायम हैं और आज तक यह स्पष्ट नहीं किया गया कि हमला करने में इस्तेमाल किया गया आरडीएक्स कहां से आया था.

सनातन पांडे ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की जनता से कई बड़े वादे किए गए थे, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी वे वादे पूरे नहीं हुए. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के मुद्दों के अभाव में सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह की घटनाओं का सहारा लिया जाता है. सपा सांसद ने दो टूक कहा कि पुलवामा कोई विदेशी साजिश नहीं थी और वह इस बात को पहले भी कह चुके हैं और आज भी उसी पर कायम हैं.

पुलवामा पर सपा सांसद का बयान बना सियासी भूचाल

सपा सांसद के इस बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय कुमार निषाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी घटना पर बयान देने का अधिकार केवल दो लोगों को होता है. पहला वह व्यक्ति जो घटना से जुड़ा हो और दूसरा वह जो इसकी जांच कर रहा हो. उन्होंने कहा कि जांच में सामने आए प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर ही कोई बात कही जानी चाहिए. उन्होंने इस बयान को जनता को भ्रमित करने वाला करार दिया और कहा कि इस तरह के बयान पार्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं. उन्होंने साफ कहा कि यह राष्ट्र से जुड़ा मामला है और ऐसे बयान उचित नहीं हैं.

भाजपा नेता मोहसिन रजा ने किया हमला

वहीं, बलिया के सपा सांसद के बयान पर भाजपा नेता मोहसिन रजा ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने इस तरह का बयान देकर केंद्रीय सुरक्षा बलों और पूरे देश का अपमान किया है. मोहसिन रजा ने सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के नेता बार बार आतंकियों और देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े क्यों नजर आते हैं. पुलवामा हमले को लेकर दिए गए इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है. सपा सांसद अपने बयान पर अड़े हुए हैं, जबकि भाजपा और सरकार इसे देश की भावनाओं के खिलाफ बता रही है. मामला अब पूरी तरह राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है.

