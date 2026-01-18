VIDEO: संगम तट पर हेलीकॉप्टर से साधु-संतों पर हुई पुष्प वर्षा, योगी बोले- ये महान सनातन संस्कृति का वंदन

प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर सुबह से ही भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. सुबह 8 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं. इस दौरान संगम तट पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं, साधु-संतों पर पुष्प वर्षा कराई. पुष्प वर्षा से श्रद्धालु और साधु संत गदगद नजर आए.

पुष्पावर्षा का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि कई सौ फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग में आज मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर हुई 'पुष्पवर्षा' आस्था का अभिनंदन और महान सनातन संस्कृति का वंदन है. जय मां गंगे.

1.3 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान

मौनी अमावस्या के मौके पर रविवार सुबह 8 बजे तक 1.3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में पवित्र डुबकी लगाई. मेला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालु आधी रात से ही गंगा और संगम घाटों पर घने कोहरे के बावजूद पहुंचने लगे थे और सुबह के शुरुआती घंटों तक सभी दिशाओं से आते रहे.

इससे पहले मकर संक्रांति के मौके पर करीब 1.03 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी. जबकि एकादशी पर करीब 85 लाख लोगों ने गंगा और संगम में स्नान किया था. मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि तीर्थयात्रियों को सही रास्ता दिखाने में मदद करने के लिए मेला क्षेत्र में खंभों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए हैं, जबकि श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं.

800 हेक्टेयर में फैला है मेला

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने बताया कि माघ मेला 800 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसे सात सेक्टरों में बांटा गया है. मेला क्षेत्र में 25,000 से ज़्यादा शौचालय लगाए गए हैं और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए 3500 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी तैनात हैं.

अग्रवाल ने आगे बताया कि कम समय के लिए कल्पवास (शुद्धि अनुष्ठान) करने की इच्छा रखने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए एक टेंट सिटी बनाई गई है. जिसमें ध्यान और योग की सुविधाएं हैं. आवाजाही को आसान बनाने के लिए बाइक टैक्सी और गोल्फ कार्ट जैसी सेवाएं भी दी गई हैं.

मेले में तैनात हैं 10 हजार से ज्यादा श्रद्धालु

पुलिस अधीक्षक (माघ मेला) नीरज पांडे ने बताया कि सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र में 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए इस साल 42 अस्थायी पार्किंग जोन बनाए गए हैं, जिनमें एक लाख से ज़्यादा वाहन खड़े करने की क्षमता है. माघ मेला 2025-26 के लिए कुल 12,100 फीट लंबे स्नान घाट बनाए गए हैं, जो सभी ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस हैं.



