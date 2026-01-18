scorecardresearch
 
Mauni Amavasya Snan LIVE: मौनी अमावस्या स्नान के लिए जुटने लगे श्रद्धालु, प्रयागराज में बनाया गया 3.5KM लंबा स्नान घाट

aajtak.in | प्रयागराज | 18 जनवरी 2026, 2:49 AM IST

मौनी अमावस्या के साथ माघ मेले का सबसे बड़ा स्नान पर्व शुरू हो गया है और संगम तट आस्था के सैलाब से भरने लगा है. तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की उम्मीद के बीच प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था का अभेद्य घेरा खड़ा किया है.

माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है. इसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम में जुटने लगे हैं. ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे से मौनी अमावस्या का स्नान शुरू होगा. प्रशासन ने मौनी अमावस्या में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है.

स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब शनिवार से ही उमड़ पड़ा था. मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है.

2:49 AM (19 मिनट पहले)

प्रयागराज: मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान

Posted by :- Vishnu Rawal

प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा, 'मौनी अमावस्या के लिए स्नान शुरू हो चुका है. हमने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा घाट विकसित किया है. लोगों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं. हमारा अनुमान है कि आज मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे.'

 

2:48 AM (20 मिनट पहले)

स्नान पर्व की तैयारी पूरी: पुलिस

Posted by :- Vishnu Rawal

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के मुताबिक, स्नान पर्व की तैयारी पूरी है. स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोर तैनात किए हैं. मेले में पुलिस, पीएसी, आर ए एफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.
माघ मेले में लगाए गए ट्रेनी कांस्टेबल्स को श्रद्धालुओं से कैसे बर्ताव करना सिखाया जा रहा है.

2:48 AM (20 मिनट पहले)

त्रिवेणी संगम पर शनिवार को 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया स्नान

Posted by :- Vishnu Rawal

स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब शनिवार से ही उमड़ पड़ा था. अधिकारियों ने बताया कि 45 दिवसीय माघ मेला उत्सव के तहत शनिवार को त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया.

