Mauni Amavasya Snan LIVE: मौनी अमावस्या स्नान के लिए जुटने लगे श्रद्धालु, प्रयागराज में बनाया गया 3.5KM लंबा स्नान घाट

माघ मेले का तीसरा और सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज है. इसके लिए भारी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम में जुटने लगे हैं. ब्रह्म मुहूर्त में सुबह चार बजे से मौनी अमावस्या का स्नान शुरू होगा. प्रशासन ने मौनी अमावस्या में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है.
स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब शनिवार से ही उमड़ पड़ा था. मौनी अमावस्या के स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. करीब साढ़े तीन किलोमीटर लंबा स्नान घाट तैयार किया गया है.
प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा, 'मौनी अमावस्या के लिए स्नान शुरू हो चुका है. हमने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबा घाट विकसित किया है. लोगों में काफी उत्साह है और बड़ी संख्या में लोग आ चुके हैं. हमारा अनुमान है कि आज मौनी अमावस्या के अवसर पर लगभग 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे.'
कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के मुताबिक, स्नान पर्व की तैयारी पूरी है. स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोर तैनात किए हैं. मेले में पुलिस, पीएसी, आर ए एफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.
मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.
माघ मेले में लगाए गए ट्रेनी कांस्टेबल्स को श्रद्धालुओं से कैसे बर्ताव करना सिखाया जा रहा है.
स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब शनिवार से ही उमड़ पड़ा था. अधिकारियों ने बताया कि 45 दिवसीय माघ मेला उत्सव के तहत शनिवार को त्रिवेणी संगम पर गंगा नदी में लगभग 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया.