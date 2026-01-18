Mauni Amavasya Snan LIVE: मौनी अमावस्या स्नान के लिए जुटने लगे श्रद्धालु, प्रयागराज में बनाया गया 3.5KM लंबा स्नान घाट

2:48 AM (20 मिनट पहले)

स्नान पर्व की तैयारी पूरी: पुलिस

Posted by :- Vishnu Rawal

कमिश्नर सौम्या अग्रवाल के मुताबिक, स्नान पर्व की तैयारी पूरी है. स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोर तैनात किए हैं. मेले में पुलिस, पीएसी, आर ए एफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात है. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

मेला क्षेत्र की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

माघ मेले में लगाए गए ट्रेनी कांस्टेबल्स को श्रद्धालुओं से कैसे बर्ताव करना सिखाया जा रहा है.