मौनी अमावस्या पर संगम तट पर बवाल... शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से मना किया, शिष्यों से मारपीट

माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या पर स्नान करने से मना कर दिया है. उन्होंने यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता पर शिष्यों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया. जिसके बाद उन्होंने अपनी पालकी बीच रास्ते से अखाड़े की तरफ लौटा दी.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (File Photo: ITG)
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद. (File Photo: ITG)

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मौनी अमावस्या पर स्नान से मना कर दिया है. उन्होंने अपनी पालकी बीच रास्ते से अखाड़े में लौटा दी है. बताया जाता है कि जब वे अपनी पालकी से अखाड़े से निकलकर संगम नोज पर जा रहे थे, तभी उनके शिष्यों से यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता ने धक्कामुक्की शुरू कर दी. जिसके बाद बवाल बढ़ गया और अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से ही मना कर दिया.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज तक से कहा कि मेरे शिष्यों से मारपीट हो रही है. अधिकारी मारने का इशारा कर रहे हैं, इसलिए स्नान नहीं करूंगा. आपको बता दें कि मौनी अमावस्या पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा हैं. इस मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात है. पुलिस अफसर कंट्रोल रूम से लेकर संगम नोज तक रात से ही पेट्रोलिंग कर रहे हैं.

संगम नोज पर मौनी अमावस्या पर अनाउंसमेंट करते पुलिसकर्मी. (Photo- PTI)

 

मारपीट-धक्कामुक्की का वीडियो आया सामने

संगम तट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी के साथ संगम तट पर जा रहे होते हैं. उनके साथ बड़ी संख्या में उनके शिष्य भी थे. इसी दौरान यूपी सरकार के गृह सचिव मोहित गुप्ता और कई पुलिसकर्मियों से उनके शिष्यों की बहस हो गई. जिसके बाद बवाल बढ़ गया. इस दौरान उनके शिष्यों के साथ धक्का-मुक्की भी की गई. जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान से मना कर दिया. हालांकि पुलिस का कहना है कि अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य एक साथ संगम नोज पर जा रहे थे, जबकि उन्हें टुकड़ों में जाने के लिए कहा जा रहा था. क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था. ऐसे में व्यवस्था बिगड़ने का भी डर था. 

प्रशासन के मना करने के बाद भी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्य एक साथ स्नान के लिए जा रहे थे. जिसके बाद उन्हें रोका गया तो वे पुलिसकर्मियों से भिड़ गए. 

यह भी पढ़ें: Mauni Amavasya Snan LIVE: मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में आस्था का सैलाब, 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लगा चुके डुबकी

रात 12 बजे से ही उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़

मौनी अमावस्या पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ रही है. रात 12:00 बजे के बाद से श्रद्धालु मौनी अमावस्या के पावन पर स्नान करने के लिए संगम की तरफ बढ़ रहे हैं. भीड़ को संगम नोज पर नियंत्रित करने के लिए भी पुलिस और पीएसी के जवान लगाए गए हैं. सीटी बजाकर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को एक ही जगह पर नहीं रुकने दे रहे हैं. लगातार लोगों को संगम नोज पर स्नान करने के बाद आगे बढ़ाया जा रहा है. 

पीपा पुल से होकर संगम में मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए जाते श्रद्धालु. (Photo- PTI)

प्रशासन ने मौनी अमावस्या में तीन करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है. स्नान घाटों पर जल पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फ्लड कंपनी पीएसी और गोताखोर तैनात किए हैं. इसके अलावा मेले में पुलिस, पीएसी, आर ए एफ, बीडीएस, यूपी एटीएस के कमांडो के साथ ही खुफिया एजेंसियां तैनात हैं.

मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करती महिलाएं. (Photo: PTI)

पुलिस कमिश्नर के मुताबिक चप्पे- चप्पे पर नजर रखी जा रही है. सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से पूरे माघ मेले की निगरानी की जा रही है. संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है.

श्रद्धालुओं और साधु-संतों पर कराई पुष्प वर्षा

प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व पर श्रद्धालुओं और साधु संतों पर पुष्प वर्षा कराई गई. ये पुष्प वर्षा हेलिकॉप्टर से योगी सरकार ने कराई. पुष्प वर्षा कर योगी सरकार ने सनातन की आस्था का सम्मान किया. पुष्प वर्षा से श्रद्धालु और साधु-संत गदगद नजर आए. 

