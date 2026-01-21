कौन हैं वो कमिश्नर जिन्होंने शंकराचार्य को माघ मेले में रोका? जिसकी वजह से मचा है बवाल

प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों से पुलिस अधिकारियों का विवाद हो गया था. देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में बदल गया था. जिसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद संगम नोज स्नान के लिए नहीं गए और अपनी पालकी शिविर की तरफ मोड़ दिए. तब से ही वह शिविर के बाहर धरने पर बैठे हैं. अभी तक यह विवाद शांत नहीं हुआ और अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासनिक अधिकारियों से माफी मांगने की शर्त पर अड़े हैं. वहीं उन्होंने विवाद के लिए प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार को भी जिम्मेदार ठहराया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार?

प्रयागराज पुलिस कमिश्नर जोगिंदर कुमार 2007 बैच के आईपीएस अफसर हैं. मूलत बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले जोगिंदर कुमार पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं. 2007 में आईपीएस बनने के बाद अंडर ट्रेनिंग एसपी के तौर पर आगरा में तैनात रहे. ट्रेनिंग पीरियड खत्म हुआ तो बतौर एएसपी जोगिंदर कुमार आजमगढ़ और प्रयागराज में सितंबर 2009 से फरवरी 2011 के बीच दोनों जिलों में एएसपी रहे.

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद (File: Photo)

ट्रेनिंग पीरियड के बाद जोगिंदर कुमार की पहली पोस्टिंग कमांडेंट सीतापुर के तौर पर फरवरी 2011 से जुलाई 2011 तक रही. जोगिंदर कुमार को सबसे पहला जिला हमीरपुर मिला. जहां वह 3 जुलाई 2011 से 29 मार्च 2012 तक SP रहे. फिर मऊ के 31 मार्च 2012 से 11 फरवरी 2013 तक, फतेहगढ़ में 11 फरवरी 2013 से 19 नवंबर 2013 तक एसपी रहे. 19 नवंबर 2013 से 2 दिसंबर 2013 तक डीजीपी हेड क्वार्टर में तैनाती के बाद जोगिंदर कुमार को लखनऊ पीएसी 32वीं वाहिनी में कमांडेंट बनाया गया. 12 फरवरी 2014 तक लखनऊ पीएसी कमांडेंट रहने के बाद 13 फरवरी 2014 से 23 सितंबर 2015 तक जोगेंद्र कुमार वाराणसी के एसएसपी रहे.

2016 में थे प्रयागराज के एसपी

वाराणसी के बाद जोगिंदर कुमार को 1 अक्टूबर 2015 को आगरा पीएसी में कमांडेंट बनाया गया. 19 मई 2016 तक आगरा पीएसी के कमांडेंट रहने के बाद 20 मई 2016 को जोगिंदर कुमार इलाहाबाद के एसएसपी बने. इलाहाबाद के बाद 18 अक्टूबर 2016 से 30 अप्रैल 2018 तक एसएसपी बरेली रहे. 8 मई 2018 से 14 अक्टूबर 2018 तक यूपी एटीएस के एसपी रहे. जबकि 15 अक्टूबर 2018 से 7 जून 2019 तक अयोध्या के एसएसपी रहे. वहीं 8 जून 2019 से 1 जुलाई 2019 तक 1 महीने के लिए आगरा के एसएसपी रहे.

2 जुलाई 2019 से 11 जुलाई 2019 में 7 दिन के लिए एटा पीएसी के कमांडेंट बने. 12 जुलाई 2019 को जोगिंदर कुमार को जीआरपी का एसपी बनाया गया. 16 अगस्त 2020 को जोगिंदर कुमार गोरखपुर एसएसपी रहे. डीआईजी के पद पर 31 दिसंबर 2020 को प्रमोट हुए तो 1 जनवरी 2021 से 24 मार्च 2021 तक गोरखपुर के डीआईजी रहे. वहीं 25 मार्च 2021 से 4 जनवरी 2024 तक झांसी रेंज के डीआईजी रहे. झांसी रेंज में जोगिंदर कुमार का सबसे लंबा कार्यकाल ढाई साल से अधिक का रहा.

11 मई 2025 से हैं प्रयागराज कमिश्नर

झांसी डीआईजी के बाद डीआईजी रेंज कानपुर 4 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रहे. यहां आईजी के पद पर प्रमोट हुए तो 1 जनवरी 2025 से 11 मई 2025 तक आईजी रेंज कानपुर रहे. इसके बाद 11 मई 2025 से अब तक जोगिंदर कुमार प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर हैं.

