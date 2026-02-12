'मोहम्मद दीपक को मुंहतोड़ जवाब देंगे', हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने किया कोटद्वार कूच का ऐलान

यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने कोटद्वार कूच का ऐलान किया है. उन्होंने उत्तराखंड के कोटद्वार जाकर दीपक रावत (मोहम्मद दीपक) को 'सबक' सिखाने की चेतावनी दी है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते दिख रहे हैं कि दोपहर 3 बजे वो और उनकी टीम कोटद्वार के लिए रवाना होगी. सभी लोग दीपक के जिम के बाहर जमा होंगे और उसका 'मुल्लापन' निकालेंगे.

दरअसल, बीते दिनों कोटद्वार में 'बाबा' नाम वाली एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स की दुकान को लेकर बवाल हुआ था. हिंदूवादी संगठनों ने 'बाबा' नाम को हिंदू धार्मिक स्थल से जोड़ा और कहा कि नाम को बदला जाए. हंगामा हुआ तो दीपक मुस्लिम शख्स के समर्थन में उतर आए और खुद को 'मोहम्मद दीपक' कहा. इसी के बाद से वो हिंदूवादी संगठनों के रडार पर आ गए.

आपको बता दें कि वीडियो में पिंकी चौधरी भगवा वस्त्र धारण किए हुए हैं, जो कोटद्वार में 'मोहम्मद दीपक' नामक व्यक्ति के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि कल दोपहर 3:00 बजे हिंदू रक्षा दल के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कोटद्वार पहुंचेंगे. उनका मुख्य उद्देश्य दीपक के जिम पर पहुंचना है.

पिंकी चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि दीपक ने अपना नाम बदलकर 'मोहम्मद दीपक' कर लिया है और वह 'मुल्लाओं' का समर्थन कर हिंदू भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है. अब हिंदू रक्षा दल के योद्धा उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे और उसका मुल्लापन निकाल देंगे.

उन्होंने उत्तराखंड को 'देवभूमि' बताते हुए कहा कि वहां ऐसे 'दानवों' का रहना उचित नहीं है. उनके द्वारा वीडियो में ललित भाई और अन्य जिलों की टीमों के भी कोटद्वार पहुंचने की बात कही गई है. वीडियो के अंत में वह 'जय श्री राम' कहते हुए अपने समर्थकों से पूरी ताकत के साथ कोटद्वार पहुंचने का आह्वान करते हैं.

