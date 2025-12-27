scorecardresearch
 
UP: जमीन विवाद में छोटे भाई की हत्या, घर के अंदर गड्ढे में दफनाया शव

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई. फिर उसके शव को घर के अंदर खोदे गए गड्डे में दफना दिया गया. बताया जाता है कि युवक की हत्या 10 बीघा जमीन के विवाद में हुई.

पीलीभीत में युवक की हत्या. (Photo: Representational )
पीलीभीत में युवक की हत्या. (Photo: Representational )

पीलीभीत में 10 बीघा ज़मीन के विवाद को लेकर एक आदमी ने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी. एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि सबूत मिटाने के लिए उसने शव को घर के अंदर खोदे गए गड्ढे में दफ़ना दिया. पुलिस ने बताया कि सबसे बड़े भाई ने मृतक हंसराज (35) के लंबे समय से गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी.

10 बीघे जमीन को लेकर चल रहा था विवाद

करेली SHO विपिन शुक्ला ने बताया कि शव बरामद कर लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मुख्य आरोपी नक्षत्र पाल (45) को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुक्ला ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि संपत्ति विवाद ही हत्या का मुख्य कारण है.

यह भी पढ़ें: रिटायर होने वाले थे पिता, युवक ने सरकारी नौकरी के लालच में कर दी हत्या... इकलौते बेटे की खौफनाक साजिश

पुलिस के अनुसार हंसराज, जो अविवाहित था और तीन भाइयों में सबसे छोटा था. अपने परिवार के साथ लिलहार गांव में रहता था. वह खेती का काम करता था. उसकी मां को अपने मायके से लगभग 10 बीघा खेती की ज़मीन मिली थी. पुलिस ने बताया कि उसकी मौत के बाद मंझले भाई नक्षत्र पाल ने पूरी ज़मीन अपने नाम करवा ली. 

ज़मीन में हिस्सा मांगने पर हंसराज का अक्सर झगड़ा होता था और उसकी पिटाई भी होती थी. पुलिस के अनुसार रविवार को ज़मीन के बंटवारे को लेकर फिर से विवाद हुआ. जिसके बाद घर से करीब 500 मीटर दूर झगड़ा हुआ, जहां आरोपी ने छोटे भाई पर बेरहमी से हमला किया. पुलिस ने बताया कि शक है कि हंसराज की हत्या उसी दिन की गई थी, और उसके शव को घर के अंदर खोदे गए गड्ढे में दफ़ना दिया गया था.

पुलिस ने घर के अंदर से बरामद किया शव 

शुक्रवार को सबसे बड़े भाई पृथ्वीराज ने पुलिस को बताया कि छोटा भाई कई दिनों से गायब है और उसे किसी अनहोनी का शक है. इसके बाद सर्किल ऑफिसर प्रगति चौहान, स्टेशन इंचार्ज और एक फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस को देखकर नक्षत्र पाल भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ शुरू की.

आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने खुदाई करके घर के अंदर से हंसराज का शव बरामद किया. पुलिस ने बताया कि फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठा किए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

