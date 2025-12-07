UP: युवक ने इंस्टाग्राम पर अपलोड की 26 चाइल्ड पोर्नोग्राफी VIDEO, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में इंस्टाग्राम पर 26 चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो अपलोड किए जाने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है. यह एफआईआर केंद्रीय गृह मंत्रालय के साइबर पोर्टल से मिली साइबर टिपलाइन रिपोर्ट के आधार पर की गई है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस ने बताया कि इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ा मोबाइल नंबर सेहरामऊ नॉर्थ थाना इलाके के एक गांव के रहने वाले का मिला. शुक्रवार को उस पर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया.

28 अगस्त को अपलोड किया गया था वीडियो

पीलीभीत के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) अभिषेक यादव ने कहा कि डिटेल्ड जांच चल रही है और पोर्टल के जरिए और जानकारी इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए हैं. FIR के मुताबिक लखनऊ में साइबर क्राइम हेडक्वार्टर ने टिपलाइन रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद पता चला कि ऋतिक शुक्ला ने 28 अगस्त को वीडियो अपलोड किया था. पुलिस ने कहा कि डिजिटल सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं.

इंस्पेक्टर संजय सिंह ने कहा कि आरोपी को शनिवार को हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन उसने कंटेंट अपलोड करने से इनकार किया है. मामले को आगे की कार्रवाई के लिए साइबर सेल को भेज दिया गया है.

