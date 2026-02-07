नोएडा: गार्डन गैलेरिया बार में बाउंसरों की गुंडई, युवक को जमीन पर गिराकर पीटा- VIDEO

नोएडा का गार्डन गैलेरिया मॉल अक्सर सुर्खियों में रहता है. बीती रात यहां एक बार में डांस करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भीड़ गए. दोनों पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं देखते ही देखते ही इस मारपीट में बार के बाउंसर भी आ गए. जिसके बाद बाउंसरों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी. जिसका लोगों ने वीडियो भी बना लिया. अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 38 में स्थित गार्डन गैलेरिया के एक बार में डांस को लेकर दो पक्षों में अचानक विवाद हो गया. जिसके बाद दोनों पक्ष बार के बाहर पहुंच गए और देखते ही देखते विवाद मारपीट तक पहुंच गया. इस दौरान बार के बाउंसर भी बाहर आ गए और एक युवक को गिराकर पीटने लगे.

पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार

घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने वीडियो अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर 39 पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुंच गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 7 लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

नोएडा पुलिस के मीडिया सेल ने जानकारी देते हुए बताया एक निजी बार के बाहर कुछ व्यक्तियों द्वारा डांस करने को लेकर आपसी विवाद उत्पन्न हो गया था. उक्त घटना की सूचना पर थाना सेक्टर-39, नोएडा पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए विवाद में सम्मिलित दोनों पक्षों के कुल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

