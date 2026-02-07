नोएडा में 5 साल के बच्चे पर टूट पड़े आवारा कुत्ते, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, CCTV में कैद हुई घटना

नोएडा में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला सेक्टर-78 स्थित कार्मिक ग्रीन्स हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां दो आवारा कुत्तों ने एक 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

मामला थाना सेक्टर-113 क्षेत्र का है. घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है. यहां रोहित चावला अपने परिवार के साथ कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में रहते हैं. उनका 5 साल का बेटा सोसाइटी के अंदर स्थित मार्केट में चॉकलेट लेने गया था.

जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, तो दो आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से बच्चा घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुत्ते बच्चे को घसीटने की कोशिश भी करते हैं.

हमले में बच्चे के सिर पर चोट आई है. शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्चे को छुड़ाया. इसके बाद परिवार वाले बच्चे को इलाज के लिए लेकर गए. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि सोसाइटी और आसपास के सेक्टरों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई बार नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की गई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण और पुलिस से मांग की है कि सोसाइटी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस इंतजाम किए जाएं. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोग सुरक्षा के कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं.

