scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा में 5 साल के बच्चे पर टूट पड़े आवारा कुत्ते, लोगों ने दौड़कर बचाई जान, CCTV में कैद हुई घटना

नोएडा के सेक्टर-78 स्थित कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में आवारा कुत्तों ने 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चा सोसाइटी के मार्केट से बाहर निकल रहा था, तभी दो कुत्तों ने उसे घसीटने की कोशिश की. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है. हमले में बच्चे के सिर पर चोट आई है, जबकि घटना के बाद लोगों में नाराजगी है.

Advertisement
X
बच्चे पर कुत्तों ने किया अटैक. (Photo: Screengrab)
बच्चे पर कुत्तों ने किया अटैक. (Photo: Screengrab)

नोएडा में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. ताजा मामला सेक्टर-78 स्थित कार्मिक ग्रीन्स हाउसिंग सोसाइटी का है, जहां दो आवारा कुत्तों ने एक 5 वर्षीय बच्चे पर हमला कर दिया. यह पूरी घटना सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

मामला थाना सेक्टर-113 क्षेत्र का है. घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में दहशत और नाराजगी का माहौल है. यहां रोहित चावला अपने परिवार के साथ कार्मिक ग्रीन्स सोसाइटी में रहते हैं. उनका 5 साल का बेटा सोसाइटी के अंदर स्थित मार्केट में चॉकलेट लेने गया था. 

जैसे ही वह दुकान से बाहर निकला, तो दो आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से बच्चा घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कुत्ते बच्चे को घसीटने की कोशिश भी करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

stray dogs
चेहरे को नोंचा, हाथों को काटा... दो साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, लगाने पड़े 10 टांके
Dogs
10 साल के बच्चे पर 30 से ज्यादा आवारा कुत्तों ने किया अटैक, बुरी तरह नोंचा, हालत गंभीर
dog
महीनों तक रेबीज का इलाज, आखिर 4 साल की मासूम ने तोड़ दिया दम, कई कुत्तों ने किया था हमला
7 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने किया हमला (सांकेतिक तस्वीर)
17 जख्म, 107 टांके, मुश्किल से बची जान... 7 साल के मासूम पर आवारा कुत्तों ने किया हमला
आवार कुत्तों ने 5 साल की बच्ची पर किया हमला
भरतपुर में 5 साल की बच्ची पर कुत्तों ने किया हमला, सिर से लेकर कमर तक नोचा, VIDEO

यहां देखें Video

यह भी पढ़ें: चेहरे को नोंचा, हाथों को काटा... दो साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, लगाने पड़े 10 टांके

हमले में बच्चे के सिर पर चोट आई है. शोर सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्तों को भगाकर बच्चे को छुड़ाया. इसके बाद परिवार वाले बच्चे को इलाज के लिए लेकर गए. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

Advertisement

घटना के बाद सोसाइटी के लोगों में नाराजगी है. लोगों का कहना है कि सोसाइटी और आसपास के सेक्टरों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. कई बार नोएडा प्राधिकरण से शिकायत की गई, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 

स्थानीय लोगों ने प्राधिकरण और पुलिस से मांग की है कि सोसाइटी क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल ठोस इंतजाम किए जाएं. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लोग सुरक्षा के कदम उठाए जाने की मांग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement