scorecardresearch
 

Feedback

चेहरे को नोंचा, हाथों को काटा... दो साल के बच्चे पर कुत्तों ने किया हमला, लगाने पड़े 10 टांके

गोरखपुर के दुमरी चौराहा इलाके में दो साल के बच्चे सुंदरम पर चार से पांच आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे उसके चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आईं. स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को बचाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया.

Advertisement
X
डॉक्टरों ने बच्चे के चेहरे पर दस टांके लगाए हैं और आगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत बताई है. (Photo: Representational)
डॉक्टरों ने बच्चे के चेहरे पर दस टांके लगाए हैं और आगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जरूरत बताई है. (Photo: Representational)

गोरखपुर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां दो साल के एक बच्चे पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया. यह हादसा दुमरी चौराहा इलाके में हुआ, जब बच्चा घर के बाहर खेल रहा था. चार से पांच कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया और उसके चेहरे व हाथों को बुरी तरह काट लिया.

बुरी तरह घायल हुआ बच्चा

स्थानीय लोगों के अनुसार, बच्चे की पहचान सुंदरम के रूप में हुई है. वह मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन कुत्ते उसे छोड़ नहीं रहे थे. गांववाले डंडे लेकर दौड़े और कुत्तों को भगाने की कोशिश की, तब जाकर किसी तरह उसे बचाया जा सका. जब तक उसके माता-पिता घर से बाहर आए, बच्चे के चेहरे और हाथों पर गहरे जख्म हो चुके थे.

सम्बंधित ख़बरें

UP STF Action in Gorakhpur Thar recovered
गोरखपुर में STF का बड़ा एक्शन: वाहन चोरी गिरोह का सरगना गिरफ्तार, ब्रांड न्यू महिंद्रा थार बरामद  
यूपी के छोटे शहरों में भी बनेंगे नए घर
UP RERA की 21 नए प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी, NCR से गोरखपुर तक बनेंगे सस्ते घर 
The main accused in the Gorakhpur murder case, Jubair, was killed in an encounter.
गोरखपुर हत्याकांड: ₹1 लाख का इनामी गो तस्कर जुबैर एनकाउंटर में ढेर 
गोरखपुर मे दीपक के परिजनों से मिलकर सांत्वना देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo: X/@myogioffice)
सीएम योगी गोरखपुर में दीपक गुप्ता के परिजनों से मिले, मां-पिता को देखते ही जानें क्या बोले मुख्यमंत्री 
भाजपा नेता चिरंजीवी चौरसिया अपनी बात कहते-कहते रो पड़े  (Photo: Screengrab)
गोरखपुर में भाजपा नेता की 45 साल पुरानी दुकान पर चला बुलडोजर, निकल पड़े आंसू 

पहले उसे पाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार और एंटी-रेबीज वैक्सीन दी. इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया. 

चेहरे पर लगाए 10 टांके

वहां डॉक्टरों ने सर्जरी की और चेहरे पर दस टांके लगाए. हाथ के गंभीर जख्मों पर ड्रेसिंग की गई. बच्चे के पिता रामपाल ने बताया, 'कुत्तों ने उसके चेहरे और होंठों का मांस नोच लिया. डॉक्टरों ने कहा है कि टांके हटाने के बाद निशान मिटाने के लिए एक और सर्जरी करनी पड़ेगी.'

Advertisement

उधार लेकर इलाज करवा रहा परिवार

उन्होंने बताया कि अब तक इलाज पर करीब 70 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं और आगे यह खर्च दो लाख तक पहुंच सकता है. अभी तक किसी सरकारी मदद की घोषणा नहीं हुई है. हम उधार लेकर इलाज करा रहे हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चा अब खतरे से बाहर है, लेकिन आने वाले हफ्तों में उसे रिकंस्ट्रक्टिव (पुनर्निर्माण) सर्जरी की जरूरत पड़ेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement