नोएडा: इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने किया सुसाइड, सोसाइटी की 17वीं मंजिल से कूदकर दी जान

नोएडा के सेक्टर-104 स्थित एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी में शनिवार को इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक अनिल गर्ग ने 17वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मामला थाना सेक्टर 39 इलाके का है.

पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान अनिल गर्ग के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में सेक्टर-104 की एटीएस वन हेमलेट सोसाइटी में रह रहे थे. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

मौके से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है. सुसाइड नोट में अनिल गर्ग ने लिखा है कि वह अपनी जिंदगी से परेशान थे, लेकिन अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं. फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और परिजनों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं. वही घटना के बाद सोसाइटी में शोक का माहौल है.

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

