नोएडा: डंपिंग यार्ड के बैग में मिला लड़की का शव, बंधे थे दोनों हाथ-पैर

नोएडा में डंपिंग यार्ड में एक लड़की की डेडबॉडी मिलने से सनसनी फैल गई. लड़की की उम्र 15 से 22 साल बताई जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. लेकिन अभी तक मृत लड़की की पहचान नहीं हो पाई है. इसके लिए पुलिस आसपास के लोगों की भी मदद ले रही है.

पुलिस ने बताया कि लड़की का शव एक बैग में था और उसके हाथ-पैर बंधे थे. साथ ही उसके चेहरे पर जलने के भी निशान थे. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार का भी मामले में बयान आया है.

शव की नहीं हो पाई है शिनाख्त

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा संतोष कुमार ने कहा कि एक ल़ड़की का शव बरामद किया गया है. अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई. पुलिस टीम पूरे मामले की जांच कर रही है. मामला थाना सेक्टर-142 है.

स्थानीय लोगों ने कहा कि एक बैग डंपिग यार्ड में पड़ा था. जिसे देखने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पुलिस पहुंची और बैग को ओपन किया तो उसमें एक लड़की की डेडबॉडी थी. लड़के के पैर और हाथ बंधे थे. इस घटना से आसपास के लोग भी दहशत में आ गए हैं.

