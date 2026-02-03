पैसे न देने पर बिना ढंके नग्न ही दे दिया शव...नोएडा के पोस्टमार्टम हाउस में इंसानियत शर्मसार

उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर-94 स्थित पोस्टमार्टम हाउस से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ ने मृतक के परिजनों से कफन के नाम पर 3,000 रुपये की मांग की. पैसे न देने पर शव को बिना कपड़ा ढंके ही परिजनों को दे दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस स्टाफ ने पैसे मांगे थे और पैसे न देने पर स्टाफ ने शव को हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया. मजबूर होकर परिजनों को श्मशान घाट से चादर खरीदकर शव को ढंकना पड़ा. इस दौरान परिजनों ने शव को ढंकने हुए वीडियो भी बनाया.

आरोप है कि पोस्टमार्टम हाउस का स्टाफ एम्बुलेंस का ठेका भी खुद ही चलाता है और परिजनों से मनमानी रकम वसूलने की कोशिश करता है. आरोप ये भी है कि पैसे न देने पर पोस्टमार्टम हाउस स्टाफ द्वारा स्ट्रेचर भी नहीं दिया जाता है.

जानकारी के अनुसार, चिपयाना गांव के रहने वाले रचित ने सुसाइड किया था. पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए सेक्टर-94 भेजा गया, जहां परिजनों को इस व्यवहार का सामना करना पड़ा. वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्वस्थ विभाग पर सवाल उठने लगे है. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह- तरह के प्रतिक्रिया दी है. दूसरी ओर इस घटना और वायरल वीडियो पर CMO का अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.





---- समाप्त ----