scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैंने फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाई है...', धमकी भरा लेटर मिलने पर बिजली कर्मचारी ने दे दी जान

मुजफ्फरनगर में एक बिजली कर्मचारी ने ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. मृतक ने सुसाइड नोट में फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने की बात स्वीकार की है. साथ ही एक व्यक्ति द्वारा लगातार ब्लैकमेल किए जाने से मानसिक रूप से परेशान होने का जिक्र किया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
धमकी मिलने पर बिजली कर्मचारी ने दे दी जान (Photo: itg)
धमकी मिलने पर बिजली कर्मचारी ने दे दी जान (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक विद्युत कर्मचारी ने बिजली घर में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले कर्मचारी ने एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा है. जिसमें उसने ये बात कबूल की है कि उसने फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर ये नौकरी हासिल की थी लेकिन इसकी जानकारी एक व्यक्ति को होने के बाद वह उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहा था. जिससे परेशान होकर कर्मचारी ने खुद को गोली मारकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली.

खुद को गोली मार कर दे दी जान

दरसअल तितावी थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में स्थित बिजली घर पर शनिवार देर रात ड्यूटी के दौरान एक Tg2 कर्मचारी शुभम ने खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली थी. नोट में शुभम ने ये कबूल किया है कि उसने अनुसूचित जाति का अपना फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर 2019 में ये नौकरी हासिल की थी.

सम्बंधित ख़बरें

तस्वीर में कैद हैं कैंपस के दिनों की यादें (Photo: aajtak.in/Special Permission)
'सुसाइड की ये खबरें मुझे परेशान कर रही हैं...' पढ़ें- एक आईआईटियन का खुला खत
Deepak U
जिस शख्स पर लगाया था यौन उत्पीड़न का आरोप, उसी ने कर लिया सुसाइड, महिला अरेस्ट
पीएम-सीएम पर अभद्र टिप्पणी पर युवक ने मांगी माफी
Action will be taken against offensive comments
'मेरा नाम अहमद अली है, गलती हो गई'... पीएम और सीएम को अपशब्द कहने वाला माफी मांगता दिखा, वीडियो
UP Muzaffarnagar Operation Savera
'ऑपरेशन सवेरा' में 2 भाइयों की 4 करोड़ की संपत्ति जब्त

अपने सुसाइड नोट में मृतक कर्मचारी शुभम ने इस बात का भी खुलासा किया है कि 31 जनवरी को मुख्य अभियंता वितरण मुजफ्फरनगर के कार्यालय को एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बुढ़ाना निवासी गणपत ने मुझ पर आरोप लगाया था कि जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर तुमने ये नौकरी हासिल की है जो की बिल्कुल सत्य है.

ना तो जानता हूं, ना किसी से मेरी दुश्मनी

Advertisement

मृतक कर्मचारियों ने सुसाइड नोट में बताया है कि वह जाति से हिंदू नाई है और उसने इस नौकरी को प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर लगाया था और वह इसकी माफी मांगता है. उसने कहा है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसे ना तो मैं उसे जानता हूं और ना ही मेरी उससे कोई दुश्मनी है लेकिन उसने मुझे ब्लैकमेल करते हुए पैसों की मांग की थी जिसे मैंने मना कर दिया था. इसके बाद इस व्यक्ति गणपत ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरी दोबारा शिकायत कर दी जिससे परेशान होकर मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूं. सुसाइड नोट में मृतक कर्मचारी शुभम ने ये भी लिखा है कि मेरी गलती की सजा मेरे परिवार को नहीं दी जाए उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए.

मौके पर मिला अवैध तमंचा

बरहाल बिजली घर में तैनात कर्मचारी द्वारा आत्महत्या की सूचना पर पुलिस ने रात में ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था. इसके बाद पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुट गई है.

आपको बता दें कि घटनास्थल पर पुलिस ने मृतक के पास से एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं. जिसकी अधिक जानकारी देते हुए सीओ फुगाना यतेंद्र नागर ने बताया कि आज रात्रि में लगभग 1:00 बजे के आसपास थाना तितावी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी. बिजलीकृत मुकुंदपुर क्षेत्र में स्थित है. उसमें काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा सुसाइड की सूचना प्राप्त हुई थी. यह सूचना बिजली विभाग में ही बघरा बिजली घर पर जो जेई है. उनके द्वारा उपनिरीक्षक नवनीत यादव को दी गई थी. और इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए. पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो बिजली घर का ताला अंदर से बंद था.

Advertisement

अधिकारियों को भेजा था सुसाइड नोट

मृतक के द्वारा अपने उच्च आधार अधिकारियों को सुसाइड नोट सेंड किया गया था. उसी के आधार पर जेई के द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था. अभी फिलहाल पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी. उसके उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे. उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement