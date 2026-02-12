scorecardresearch
 
मुजफ्फरनगर एनकाउंटर में बदमाश अमजद ढेर, कार्बाइन-पिस्टल बरामद, दारोगा और सिपाही घायल; जानिए क्राइम कुंडली

मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात हुई भीषण मुठभेड़ में 40 मुकदमों का आरोपी अमजद मारा गया. बदमाशों की फायरिंग में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं. मौके से भारी मात्रा में हथियार, लूट की ज्वेलरी और एक कार्बाइन बरामद की गई है.

एनकाउंटर वाली जगह पर पुलिस अधिकारी (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की बुढाना कोतवाली पुलिस ने विज्ञान रोड के जंगल में देर रात मुठभेड़ के दौरान 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अमजद को मार गिराया. पुलिस को मुखबिर से बदमाश के क्षेत्र में आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी की गई. जवाबी फायरिंग में अमजद गंभीर रूप से घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई. इस दौरान बदमाश की गोलियों से सब इंस्पेक्टर संदीप और सिपाही अशफाक भी घायल हुए, जिनका इलाज जारी है. पुलिस ने घटनास्थल से 9 एमएम कार्बाइन, पिस्टल और लूटा हुआ सामान बरामद किया है.

अंधाधुंध फायरिंग से दहला जंगल

एसएसपी संजय कुमार वर्मा के अनुसार, बदमाशों ने पुलिस टीम पर सीधा हमला किया था. फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि एसपीआरए की गाड़ी के शीशे टूट गए और बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं. 

कातिल प्रेमिका के खौफनाक प्यार की कहानी

बुढाना, शाहपुर और तितावी थाने की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. घायल बदमाश अमजद को तुरंत इलाज के लिए सीएचसी बुढाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घायल पुलिसकर्मियों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है.

5 राज्यों में फैला था जुर्म का जाल

मारे गए बदमाश अमजद का अपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक था. उस पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में लूट, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे लगभग 40 गंभीर मुकदमे दर्ज थे. अकेले 17 से 18 मामले सिर्फ लूट के थे. वह लंबे समय से वांछित चल रहा था और पुलिस की रडार पर था. उसकी पहचान होने के बाद अब पुलिस इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

बरामद हुआ हथियारों का जखीरा

पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक 9 एमएम की आधुनिक कार्बाइन, एक पिस्टल, बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस और एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है. हथियारों के अलावा बदमाश के पास से हाल ही में लूटी गई ज्वेलरी, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और मोबाइल फोन भी मिले हैं. एसएसपी ने बताया कि यह बदमाश अंतरराज्यीय गैंग का हिस्सा था और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था. पुलिस अब उसके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

