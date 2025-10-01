मुजफ्फरनगर सड़क हादसे में 5 की मौत, ट्रक से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़े, CM योगी ने जताया दुख

यूपी के मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रक और अर्टिगा कार की टक्कर में कार सवार 5 लोगों की जान चली गई. जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं.

आपको बता दें कि यह हादसा 1 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर जिले के पानीपत-खटीमा हाइवे पर तितावी इलाके में हुआ. ट्रक से टक्कर के बाद कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ, जिसमें दोनों वाहनों की आमने-सामने टक्कर हुई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए.

वहीं, हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य शुरू किया. घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल, पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर की तलाश जारी है. मामले में आगे की जांच की जा रही है ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके. सभी मृतक करनाल के फरीदपुर के रहने वाले थे.

उधर, हादसे की जानकारी मिलने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इसका संज्ञान लिया. उन्होंने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है. साथ ही, मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनके समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं. उन्होंने ने यह भी कामना की है कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौटें.

