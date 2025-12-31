scorecardresearch
 
UP के मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा, बथुआ तोड़ने गईं दो सगी बहनें ट्रेन की चपेट में आईं, रेलवे ट्रैक पर दर्दनाक मौत

मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया. बीजना गांव की रहने वाली दो सगी बहनें काशिश (18) और तनिष्का (15) रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गईं. दोनों खेत में बथुआ तोड़ने जा रही थीं. हादसा दोपहर करीब 2:15 बजे मोरादाबाद-रामनगर पैसेंजर ट्रेन से हुआ. मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं.

मौके पर ही दोनों की मौत हो गई.(Photo: Representational)
मौके पर ही दोनों की मौत हो गई.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बुधवार को एक दर्दनाक रेल हादसे में दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा उस समय हुआ जब दोनों बहनें रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थीं. अचानक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

मृतक बहनों की पहचान कशिश (18) और तनिष्का (15) के रूप में हुई है. दोनों बहनें मुरादाबाद जिले के बीजना गांव की रहने वाली थीं. पुलिस के अनुसार, दोनों बुधवार दोपहर घर से पास के खेतों में बथुआ तोड़ने के लिए निकली थीं. इसी दौरान यह हादसा हो गया.

यह भी पढ़ें: मुरादाबाद एक्सीडेंट में घायलों की मदद के बजाय वीडियो बनाने लगे लोग, भड़कीं खुशबू पाटनी, दिखाया भयावह मंजर

रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

भोजपुर थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि यह हादसा दोपहर करीब 2:15 बजे बीजना चक बेगमपुर रेलवे अंडरपास के पास हुआ. जब दोनों बहनें रेलवे ट्रैक पार कर रही थीं, तभी मुरादाबाद की ओर से रामनगर जा रही मुरादाबाद-रामनगर पैसेंजर ट्रेन आ गई.

ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण दोनों बहनें संभल नहीं पाईं और ट्रेन की चपेट में आ गईं. हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी.

मौके पर पहुंची पुलिस, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे

सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों शवों को रेलवे ट्रैक से हटवाया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया.

पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. परिजन घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी शोक का माहौल है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसे के समय कोई चेतावनी या अन्य कारण तो नहीं थे. फिलहाल इसे दुर्घटना माना जा रहा है.

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान बरती जाने वाली सावधानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----
