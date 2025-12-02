scorecardresearch
 
मुरादाबाद एक्सीडेंट में घायलों की मदद के बजाय वीडियो बनाने लगे लोग, भड़कीं खुशबू पाटनी, दिखाया भयावह मंजर

दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने मुरादाबाद में हुए भयानक हादसे की असली तस्वीर दिखाई. उन्होंने बताया कि कैसे रोडवेज बस का ड्राइवर एक परिवार को टक्कर मारकर भाग गया. उस परिवार को मदद भी देर से मिली. कुछ लड़के मदद करने की बजाए पास आकर सिर्फ वीडियोज बनाने लगे.

खुशबू पाटनी ने की मदद (Photo: Instagram @Khushbu_Patani)
मुरादाबाद में रविवार को एक भीषण हादसा हुआ, जब तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक टेंपो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टेंपो में सवार एक ही परिवार के कई सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना की गवाह बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी बनीं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सेंसिटिव वीडियो शेयर कर वहां का आंखों देखा हाल बताया. 

खुशबू ने दिखाई इधर-उधर बिखरी लाशें

खुशबू ने उस डर और बेबसी को जाहिर किया जो ऐसे में वक्त में उस परिवार को नहीं मिल पाया. उन्होंने बताया कि डेढ़ घंटे इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस आ पाई. तब तक कुछ गंभीर घायल लोगों को ऑटो में बैठाकर ही अस्पताल भेजा. खुशबू आर्मी में सर्विस दे चुकी हैं और अब लोगों की मदद को आगे रहती हैं. वहां से गुजरते हुए उन्होंने जब वो मंजर देखा तो रुक गई. 

वीडियो में खुशबू ने दिखाया कि कैसे सभी डेड बॉडी इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- जीवन का कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, @nhai_official कृपया इस मामले पर ध्यान दें. एक रोडवेज बस ड्राइवर ने पूरे परिवार को टक्कर मारकर मार डाला और उनकी मदद किए बिना भाग गया. ये घटना आज मुरादाबाद रामपुर हाईवे पर हुई. सभी डिटेल स्थानीय पुलिस अधिकारियों के पास हैं. केवल दो-तीन छोटी बच्चियां ही बचीं, जिनके सारे अंग टूट-फूट चुके हैं. वे न्याय की मांग कर रहे हैं.

दिशा की बहन ने की मदद

वीडियो में खुशबू घायल लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाने की बातें करती सुनाई दे रही हैं. कोई उनसे पूछता है, 'आपकी गाड़ी में डाल दें मैडम?' खुशबू कहती हैं- हां, हां बिठाओ बिठाओ. आगे वो कहती हैं, 'यहां पर एक्सिडेंट हो गया है, हम पूरी सहायता कर रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाई है, 9-10 लोग मर गए हैं.'

वीडियो में खुशबू कहती दिख रहीं हैं, 'एक घंटा हो गया है, अभी तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची है. खुशबू कहती दिख रही हैं, '12-13 लोग थे, मुझे नहीं लगता कि 2-3 लोग भी जिंदा हैं. ये लोग किसी शादी फंक्शन में जा रहे थे और रोडवेज वाले ने मारा है, उस टाइम चार-पांच लोगों की सांसें चल रही थीं. उनको हमने पहले ऑटो में भेज दिया क्योंकि एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लग गया, करीब डेढ़ घंटा. और फिर चार आ गईं, डेड बॉडीज ही गई हैं एम्बुलेंस में. जो जिंदा थे उन्हें पहले ही हमने गाड़ी से निकलवा दिया.'

वीडियो शेयर कर दिखाया भयावह मंजर

वो आगे कहती हैं, 'जब मैंने उनकी बॉडीज को बिखरे हुए देखा रोड पर, कुछ लड़के आए वहां पर वीडियो बनाने लग गए. मैं ये नहीं कह रही कि वीडियो बनाना कोई गलत है. जब मैंने खुद हेल्प की तो मुझे वहां से फोन आ रहा था कि प्रूफ के तौर पर वीडियो रखना. मैं ये बोल रही हूं कि मेरे से पहले से वहां 2-3 लड़के खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो बना रहे थे. ये रवैया ठीक नहीं है. एक भारतीय नागरिक के तौर पर ये रवैया ठीक नहीं है. उसके बाद भीड़ आई, उठाया, मेरे कपड़े खून से लथपथ हो चुके हैं. तब जाकर लोग आए, मैंने कितने लोगों को बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करिए. लोगों के चेहरे के अंदर टायर घुसे थे. उसके बाद जाकर जो कुछ लड़के अच्छे थे वो आए, उन्होंने हेल्प की और हमने वो लेडीज़ को जेंट्स, बच्चों को सबको साइड में किया.'

खुशबू आगे कहती हैं, 'आप डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पर पुलिस केस हो जाएगा, हमें पहले हमेशा हेल्प करनी है, उसके बाद आप प्रूफ के लिए रेकॉर्ड करना चाहो तो बिल्कुल आपको करना पड़ेगा, मैंने भी किया है. समझिए, जिंदगी बहुत छोटी है, अगर आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. जय हिंद.'

