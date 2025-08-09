scorecardresearch
 

Feedback

मेरठ में खौफनाक कांड... पैदल जा रहे युवक के सिर में सटाकर मारी गोली, सरेआम हत्या कर भाग निकले बदमाश

मेरठ में आज सुबह सनसनीखेज वारदात हो गई. यहां मजीद नगर में पैदल जा रहे एक युवक को बाइक सवार बदमाश ने पीछे से सिर में सटाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. हत्या के पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है. फिलहाल पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
सिर में गोली मारकर भाग गया बदमाश. (Photo: Screengrab)
सिर में गोली मारकर भाग गया बदमाश. (Photo: Screengrab)

यूपी के मेरठ में आज सुबह एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक से आए बदमाश ने युवक के सिर में पीछे से सटाकर गोली मारी और फरार हो गया. इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार, यह वारदात सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच की है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. दरअसल, यह मामला मेरठ की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर का है. यहां असलम नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है. असलम सात भाइयों में चौथे नंबर का था और बावर्ची का काम करता था.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Murder death dead body
UP: अमेठी में चाय की दुकान पर मामूली विवाद में व्यक्ति की हत्या, आरोपी फरार 
Telangana Woman, Lover Kill Husband by Pouring Pesticide in Ear
Youtube देखकर पति के कान में डाला था कीटनाशक! हत्यारी पत्नी पर नया खुलासा 
Murder of Huma Qureshis cousin in a parking dispute.
दिल्ली: हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, पार्किंग विवाद में हुई वारदात 
नाबालिग ने मां के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, जानें मामला 
army dogs life after retirement
Army Dogs: रिटायरमेंट के बाद कैसी होती है इनकी ज़िंदगी? 

उसकी कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी. आरोप है कि सुबह जब असलम सड़क पर जा रहा था, तभी दो बाइक सवार आए और एक ने असलम के सिर में पीछे से सटाकर गोली मार दी और वह फरार हो गया. गोली लगते ही असलम जमीन पर गिर पड़ा. इस खौफनाक कांड का सीसीटीवी भी सामने आया है. करीब डेढ़ साल पहले भी असलम पर हमला हुआ था, तब भी उसे गोली लगी थी. असलम के परिवार में उसकी पत्नी और डेढ़ साल की बेटी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली में हत्या की दो घटनाएं... करावल नगर में पत्नी और दो बेटियों का मर्डर, नंद नगरी में भाई ने बहन के प्रेमी को मारी गोली

परिजनों का कहना है कि शहंशाह नाम के युवक से असलम का विवाद चल रहा था, जो मकबरा डिग्गी रेलवे रोड का रहने वाला है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है. घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है, उसमें देखा जा सकता है कि गोली चलने की आवाज सुनते ही कुछ लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे. घटना के समय 10-15 लोग मौजूद थे. कुछ लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सुबह लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में 112 नंबर पर सूचना मिली कि माजिद नगर में असलम नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई है. दो बदमाशों ने गोली मारी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि 2022-23 में पैसों को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें मुकदमेबाजी भी चल रही है. उन्हीं पर आरोप लगाया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी चेक कर रही है. पुलिस की तीन टीमें लगाई गई हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement