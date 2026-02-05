'मुझे बंधक बनाकर रखा...' महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने कहा- शिकायत पर होगा एक्शन

मेरठ में चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती पर झारखंड मूल की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने कहा है कि उसे करीब डेढ़ साल तक बंधक बनाकर रखा गया, जबरन काम कराया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. महिला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है. महिला का कहना है कि शादाब जकाती की पत्नी ने भी उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, जिसका वीडियो वायरल है.

आरोप मूल रूप से झारखंड की रहने वाली एक महिला ने लगाए हैं. उसका कहना है कि 2016-2017 में वह मेरठ आकर रहने लगी थी. उसने मुजफ्फरनगर के रहने वाले युवक से लव मैरिज की थी. इसके बाद वह इंचौली में रहने लगी. महिला टाइल पत्थर की मजदूरी का काम करती थी. उसका पति बैटरी का काम करता था. महिला यूट्यूब पर रील भी बनाती थी.

महिला का कहना है कि फरवरी 2025 में वो शादाब जकाती के पास वीडियो प्रमोशन के लिए गई थी. उससे कहा गया था कि वीडियो अगर चल जाएंगे तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे. इसके बाद शादाब ने उसको अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लिया. उसने काफी रील्स में जकाती के साथ काम किया.

महिला ने आरोप लगाया कि शादाब की पत्नी उससे झाड़ू, पोंछा, बर्तन भी कराती थी. रात को 10 बजे तक काम करती थी. खाना तक नहीं दिया जाता था. महिला ने कहा कि पति का साथ मिलने पर उसने अब आवाज उठाई है.

महिला ने आरोप लगाया कि एक डेढ़ साल से उसको बंधक बनाकर रखा गया था. उसने आरोप लगाया कि शादाब जकाती ने एक लड़के का यूट्यूब चैनल भी बर्बाद कर दिया. महिला ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही है.

हालांकि इस बारे में थाना प्रभारी इंचौली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी किसी शिकायत की बात उनके संज्ञान में नहीं है. अगर शिकायत आएगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस पूरे मामले में यूट्यूबर शादाब जकाती का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

