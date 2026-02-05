scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे बंधक बनाकर रखा...' महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने कहा- शिकायत पर होगा एक्शन

मेरठ में एक महिला ने यूट्यूबर शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का दावा है कि उसे लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा गया, जबरन काम कराया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. पुलिस का कहना है कि अभी औपचारिक शिकायत नहीं मिली है.

Advertisement
X
यूट्यूबर शादाब जकाती पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप. (File Photo: ITG)
यूट्यूबर शादाब जकाती पर महिला ने लगाए गंभीर आरोप. (File Photo: ITG)

मेरठ में चर्चित यूट्यूबर शादाब जकाती पर झारखंड मूल की एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला ने कहा है कि उसे करीब डेढ़ साल तक बंधक बनाकर रखा गया, जबरन काम कराया गया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई. महिला का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत उनके पास नहीं पहुंची है. महिला का कहना है कि शादाब जकाती की पत्नी ने भी उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की, जिसका वीडियो वायरल है.

आरोप मूल रूप से झारखंड की रहने वाली एक महिला ने लगाए हैं. उसका कहना है कि 2016-2017 में वह मेरठ आकर रहने लगी थी. उसने मुजफ्फरनगर के रहने वाले युवक से लव मैरिज की थी. इसके बाद वह इंचौली में रहने लगी. महिला टाइल पत्थर की मजदूरी का काम करती थी. उसका पति बैटरी का काम करता था. महिला यूट्यूब पर रील भी बनाती थी.

सम्बंधित ख़बरें

YouTuber Shadab Jakati and his partner Iram (Photo - Shadab Jakati/Insta)
'हथौड़ा लेकर मारने दौड़े, फोन तोड़ा', पति पर भड़कीं इरम; शादाब जकाती पर कही ये बात
शादाब जकाती और उसके साथ काम करने वाली महिला को लेकर विवाद हो गया (Photo:ITG)
'मैं खुद यूट्यूबर जकाती के पास जाती हूं...' पति ने लगाए आरोप तो पत्नी ने दिया जवाब
'10 रुपये का बिस्कुट...' कौन हैं Youtuber शादाब जकाती, क्यों हुई गिरफ्तारी
शादाब जकाती और उसके साथ काम करने वाली महिला को लेकर विवाद हो गया (Photo:ITG)
'हमारे पास लड़कियां आती हैं...', पति-पत्नी के बीच विवाद पर बोले यूट्यूबर जकाती
shadab-jakati-10rs-biscuit-to-dubai-flat-and-brett-lee-meet
ब्रेट ली से मुलाकात, दुबई में फ्लैट, ‘10 रुपये के बिस्किट’ से ऐसे फिरे शादाब जकाती के दिन

यह भी पढ़ें: 'हमारे पास लड़कियां आती हैं और फिर चली जाती हैं, मैं तो सो भी नहीं पा रहा...' पति-पत्नी  विवाद पर बोले यूट्यूबर शादाब जकाती

Advertisement

महिला का कहना है कि फरवरी 2025 में वो शादाब जकाती के पास वीडियो प्रमोशन के लिए गई थी. उससे कहा गया था कि वीडियो अगर चल जाएंगे तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे आ जाएंगे. इसके बाद शादाब ने उसको अपने साथ काम करने के लिए राजी कर लिया. उसने काफी रील्स में जकाती के साथ काम किया.

महिला ने आरोप लगाया कि शादाब की पत्नी उससे झाड़ू, पोंछा, बर्तन भी कराती थी. रात को 10 बजे तक काम करती थी. खाना तक नहीं दिया जाता था. महिला ने कहा कि पति का साथ मिलने पर उसने अब आवाज उठाई है.

महिला ने आरोप लगाया कि एक डेढ़ साल से उसको बंधक बनाकर रखा गया था. उसने आरोप लगाया कि शादाब जकाती ने एक लड़के का यूट्यूब चैनल भी बर्बाद कर दिया. महिला ने पुलिस से शिकायत करने की बात कही है.

हालांकि इस बारे में थाना प्रभारी इंचौली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी किसी शिकायत की बात उनके संज्ञान में नहीं है. अगर शिकायत आएगी तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस पूरे मामले में यूट्यूबर शादाब जकाती का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement