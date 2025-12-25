scorecardresearch
 
मेरठ: लाखों की चरस के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, नशा नेटवर्क के राजनीतिक संबंधों का भंडाफोड़

मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो नशा तस्करों शाहबाज और सलमान को गिरफ्तार किया है. उनके कब्जे से 530 ग्राम चरस बरामद हुई. पूछताछ में पता चला कि यह नेटवर्क दिल्ली से सक्रिय था और राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आया. दोनों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे. पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Usman Chaudhary/ITG)
मेरठ में नशे के कारोबार को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. थाना परतापुर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास लाखों रुपये की चरस मिली. पूछताछ में सामने आया कि यह नशा तस्करी का नेटवर्क सिर्फ स्थानीय नहीं, बल्कि दिल्ली से भी संचालित हो रहा था. गिरफ्तार शाहबाज और उसके साथी सलमान पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे और पुलिस की लगातार तलाश में थे.

जानकारी के अनुसार, शाहबाज और सलमान दिल्ली से स्कॉर्पियो गाड़ी में नशा लेकर मेरठ आ रहे थे. पुलिस ने उन्हें जाल बिछाकर गिरफ्तार किया. उनके घर से 530 ग्राम चरस बरामद की गई. दोनों अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है. यह भी पता चला कि यह नेटवर्क छोटे-छोटे हिस्सों में नशा बेचने के लिए दलालों का इस्तेमाल करता था.

मेरठ में बिजनेसमैन को हनीट्रैप में फंसाया

राजनीतिक कनेक्शन का पता

पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस नशा कारोबार से राजनीतिक कनेक्शन जुड़ा हुआ है. शाहबाज और उसके पिता तस्लीम पहले से ही नशे और अपराध के मामलों में संलिप्त हैं. पुलिस जांच कर रही है कि उन्होंने दिल्ली के किसी राजनीतिक कार्यक्रम से इस नेटवर्क को संचालित किया था और किन लोगों से उनका संबंध था. गिरफ्तार शाहबाज का पिता तस्लीम जेल में है, लेकिन उसने घर में तहखाना बनाकर नशा कारोबार चलाया.

पुलिस की गहन जांच जारी

एसएसपी विपिन ताडा ने बताया कि पुलिस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है. यह पता लगाया जा रहा है कि इस धंधे में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और किस प्रकार से नशा बाजार में पहुंचता था. थाना परतापुर पुलिस की इस कार्रवाई से मेरठ में नशा तस्करी के खिलाफ चेतावनी भी दी गई है. पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में कोई भी कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकता और पूरे नेटवर्क को तोड़ना उनकी प्राथमिकता है.

