मेरठ में कॉलेज गेट पर हुई 'बेल्टबाजी', एक छात्रा ने दूसरी छात्रा को पीटा, छात्र को लेकर हुआ विवाद, वीडियो

मेरठ में दो छात्राओं के बीच बीच सड़क जमकर मारपीट का मामला सामने आया है. एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना दो दिन पहले की है.

मामला मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र का है. यहां हाईवे पर स्थित एक कॉलेज के गेट के बाहर दो छात्राओं के बीच अचानक विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला शुरू कर दिया. सड़क पर खुलेआम हुई इस मारपीट को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए.

बीच सड़क बेल्ट से हमला, छात्रों के बीच बचाव की कोशिश

घटना के दौरान कुछ छात्रों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन बेल्ट से हमला करने वाली छात्रा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी. वह लगातार दूसरी छात्रा पर हमला करती रही. मारपीट का वीडियो किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार दोनों छात्राएं कॉलेज में द्वितीय वर्ष की छात्राएं हैं. बेल्ट से हमला करने वाली छात्रा कंकरखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है. वहीं पीड़ित छात्रा मोदीनगर क्षेत्र की निवासी है. बताया जा रहा है कि दोनों छात्राएं एक साथी छात्र को लेकर आपस में भिड़ गई थीं. दोनों ने एक दूसरे को धमकी दी थी कि यदि बॉयफ्रेंड से दूर नहीं रहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा.

साथी छात्र को लेकर हुआ विवाद, वीडियो हुआ वायरल

इस मामले में मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़कियां आपस में मारपीट करती दिखाई दे रही हैं. पुलिस ने मामले का संज्ञान ले लिया है. जांच में सामने आया है कि पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर हाथापाई हो गई. पीड़िता को खोज लिया गया है और उससे तहरीर ली जा रही है. तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

