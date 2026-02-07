scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा... मथुरा में टॉयलेट के लिए रुके यात्रियों को टैंकर ने कुचला, 6 की मौत

यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 88 के पास बड़ा हादसा हो गया. दिल्ली से कानपुर देहात जा रही एक बस के यात्री रास्ते में टॉयलेट के लिए उतरे थे, तभी तेज रफ्तार टैंकर ने सड़क उन्हें रौंद दिया. हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति की हालत गंभीर है. पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है.

Advertisement
X
मथुरा में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
मथुरा में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)

मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज शनिवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है. हादसा थाना सुरीर कोतवाली क्षेत्र में माइलस्टोन 88 के पास हुआ. बस में सवार यात्री लघुशंका के लिए नीचे उतरे थे, तभी तेज रफ्तार में आ रहे टैंकर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को कुचल दिया.

पुलिस के अनुसार, बस दिल्ली से कानपुर देहात जा रही थी. रास्ते में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 88 के पास कुछ देर के लिए रुकी. बस रुकने के बाद उसमें सवार कुछ यात्री नीचे उतरकर टॉयलेट के लिए गए थे. इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोग गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े.

mathura yamuna expressway accident tanker crushes passengers 6 dead

सम्बंधित ख़बरें

Pune Porche accident
पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में तीन आरोपियों को SC से जमानत, ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का था आरोप
CCTV में दिखी कार, पुलिस के कागजों में आई बाइक.(Photo:Screengrab)
कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने FIR में लिख दी बाइक; वीडियो ने खोली पोल
Mahanaryaman Scindia Accident Shivpuri
सनरूफ से जा टकराया सीना... सिंधिया के बेटे का फिर होगा चेकअप, हादसे का वीडियो
हादसे में मौतों के बाद परिजनों में मचा कोहराम. (Photo: Screengrab)
सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन मुंगेर में तीन की मौत, अलग-अलग जगहों पर हादसे
rampage accident in jhansi up
झांसी में बेकाबू ट्रक का कहर, रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सीडेंट का Video

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस और एक्सप्रेसवे की राहत टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया. एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है.

यह भी पढ़ें: बारामती में 3 KM की विजिबिलिटी, फिर क्यों नहीं दिखा रनवे? प्लेन मालिक ने कहा- पायलट ने 'मिस्ड अप्रोच' किया, पवार के प्लेन एक्सीडेंट की पूरी कहानी

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में चार लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं. परिजनों के मुताबिक, बस खड़ी थी और यात्री नीचे उतरे ही थे कि पीछे से आए वाहन ने टक्कर मार दी.

mathura yamuna expressway accident tanker crushes passengers 6 dead

जिलाधिकारी सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने का लग रहा है. पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेने और चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रशासन ने कहा है कि घायल का इलाज कराया जा रहा है और मृतकों के परिजनों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement