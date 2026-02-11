मथुरा: वृंदावन के होटल में धधकी आग, फायर ब्रिगेड ने क्रेन से 12 लोगों को बचाया

मथुरा के वृंदावन स्थित ग्रीन बुड होटल में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अचानक भीषण आग लग गई. कार्यक्रम चल रहा था, तभी आग भड़कने से मौके पर हड़कंप मच गया.

होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. वीडियो में देखा गया कि लोग घबराकर बाहर निकल रहे थे. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों और क्रेन की मदद से होटल में फंसे करीब 10 से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने की इस घटना से होटल में चल रहा समारोह बीच में ही रुक गया और आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। राहत कार्य जारी है.

