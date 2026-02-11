scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मथुरा: वृंदावन के होटल में धधकी आग, फायर ब्रिगेड ने क्रेन से 12 लोगों को बचाया

मथुरा के वृंदावन स्थित ग्रीन बुड होटल में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान भीषण आग लग गई. कार्यक्रम के बीच आग भड़कते ही अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर बाहर भागे. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों और क्रेन की मदद से 10-12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

Advertisement
X
जश्न के बीच दहशत!(Photo: Screengrab)
जश्न के बीच दहशत!(Photo: Screengrab)

मथुरा के वृंदावन स्थित ग्रीन बुड होटल में ओपनिंग सेरेमनी के दौरान अचानक भीषण आग लग गई. कार्यक्रम चल रहा था, तभी आग भड़कने से मौके पर हड़कंप मच गया.

होटल में मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. वीडियो में देखा गया कि लोग घबराकर बाहर निकल रहे थे. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: मथुरा मर्डर मिस्ट्री: दीवार पर सुसाइड नोट, फोन में आखिरी वीडियो और 5 लाशें; रोंगटे खड़े कर देगा ये खुलासा

सम्बंधित ख़बरें

Postmortem report of Mathura incident revealed (Photo- Screengrab)
मथुरा मर्डर मिस्ट्री: दीवार पर सुसाइड नोट, फोन में आखिरी वीडियो और 5 लाशें
Mathura man kills wife children before suicide
पत्नी-बच्चों को मार की खुदकुशी, मौत से पहले बनाया वीडियो
Five members of a family committed suicide by consuming poisonous substance
'हम सुसाइड कर रहे हैं...', पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी, मौत से पहले बनाया वीडियो
Crowds gathered outside the house after the incident in Mathura (Photo- Screengrab)
मथुरा में मां-बाप और तीन बच्चों ने किया सुसाइड, दूध में जहर मिलाकर पिया
मथुरा में सड़क हादसे में छह लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
मथुरा में टॉयलेट के लिए बस से उतरे लोगों को टैंकर ने कुचला, 6 की मौत

सूचना मिलते ही प्रशासन और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत व बचाव कार्य शुरू किया. फायर ब्रिगेड ने सीढ़ियों और क्रेन की मदद से होटल में फंसे करीब 10 से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

देखें वीडियो...

फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग लगने की इस घटना से होटल में चल रहा समारोह बीच में ही रुक गया और आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। राहत कार्य जारी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement