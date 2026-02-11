मथुरा मर्डर मिस्ट्री: दीवार पर सुसाइड नोट, फोन में आखिरी वीडियो और 5 लाशें; रोंगटे खड़े कर देगा ये खुलासा

Uttar Pradesh News: मथुरा के थाना महावन इलाके के खप्परपुर गांव में मनीष नाम के युवक ने अपनी पत्नी सीमा और तीन बच्चों-पंकज, प्रियांशी व हनी की गला दबाकर हत्या कर दी. परिवार को खत्म करने के बाद खुद बिजली का करंट लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट और मनीष द्वारा बनाया गया वीडियो भी मिला है. एसएसपी श्लोक कुमार और अन्य आला अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया. प्रथम दृष्टया यह मामला मानसिक अवसाद के कारण अंजाम दी गई वारदात का लग रहा है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा

शुरुआत में चर्चा थी कि पूरे परिवार ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दी है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी बदल दी. रिपोर्ट में साफ हुआ कि मनीष ने अपनी पत्नी और तीनों मासूम बच्चों का गला घोंटा था. सबको मौत की नींद सुलाने के बाद उसने खुद को बिजली के तार से सटाकर जान दे दी. इस खुलासे के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. पुलिस अब उन कारणों की तलाश कर रही है जिसने मनीष को इस खौफनाक कदम की ओर धकेला.

सुसाइड नोट और वीडियो में क्या?

मनीष ने इस आत्मघाती कदम को उठाने से पहले घर की दीवार पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है. अधिकारियों के मुताबिक, मनीष मानसिक रूप से काफी परेशान और अवसाद (डिप्रेशन) में था. जिलाधिकारी सीपी सिंह ने घटना को अत्यंत दुखद बताया है. वहीं, मुख्यमंत्री ने भी इस घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवार की मदद के निर्देश दिए हैं.

मौके पर पहुंचे आला अधिकारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए आगरा मंडल के आयुक्त नागेंद्र प्रताप, डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय, डीएम और एसएसपी समेत भारी पुलिस बल गांव पहुंचा. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. मृतक के भतीजे और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता चल सके कि परिवार के बीच क्या चल रहा था.

