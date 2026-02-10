मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाकर की खुदकुशी, मासूमों को भी पिलाया मौत का प्याला!

उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां महावन इलाके के खपरपुर गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली. मृतकों में पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चे शामिल हैं.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, परिवार ने दूध में कोई जहरीला पदार्थ मिलाकर पिया, जिससे सभी की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

हालांकि, अभी तक इस सामूहिक आत्मघाती कदम के पीछे की असल वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस आर्थिक तंगी और घरेलू कलह जैसे पहलुओं पर छानबीन कर रही है. घटना से मोहल्लेवासियों में दहशत का माहौल है.

प्राप्त जानकारी मुताबिक, घटना का पता सोमवार सुबह तब चला जब परिवार का कोई भी सदस्य देर तक नहीं उठा. शक होने पर पड़ोसियों को पुलिस को खबर दी गई. जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. उसे घर में 5 डेडबॉडी मिली.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिवार के सदस्यों और गांव वालों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा. मृतक के घर के बाद लोगों की भीड़ जमा है. पुलिस बल भी तैनात है. मृतकों में मनीष, उनकी पत्नी, बेटा और दो बेटियां शामिल बताई जा रही हैं.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

