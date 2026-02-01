नोएडा में कार में बैठी महिला को फ्लाइंग Kiss दी, पीछा किया, आरोपी गिरफ्तार- Video

नोएडा के पर्थला पुल पर कार सवार युवकों द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील इशारा करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो युवक महिलाओं पर आपत्तिजनक इशारे कर रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे. वीडियो में यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं डर के मारे अपनी कार में ही रह गईं और उन्हें काफी असुरक्षा महसूस हुई.

आजमगढ़ और मैनपुरी के रहने वाले हैं आरोपी

घटना के तुरंत बाद थाना फेज-3 पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वीडियो की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी युवकों की पहचान की और उनका पता लगा कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अमित कुमार, निवासी आजमगढ़ (वर्तमान पता: जेवीएस सोसायटी, सेक्टर 135, थाना एक्सप्रेसवे, नोएडा) और अभिषेक, निवासी कस्बा कुशमाहा, थाना किसली, जिला मैनपुरी (वर्तमान पता: जेवीएस सोसायटी, सेक्टर 135, नोएडा) हैं.

कार जब्त की गई

पुलिस ने आरोपी युवकों की कार एमजी हेक्टर (UP 75 AH 3565) को भी जब्त कर लिया है. दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनका वीडियो रिकॉर्ड भी सबूत के रूप में दर्ज किया गया है.

पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि अगर इस तरह की कोई घटना सामने आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. इस घटना ने नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी कैसे बढ़ाई जाए और ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए.

