scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा में कार में बैठी महिला को फ्लाइंग Kiss दी, पीछा किया, आरोपी गिरफ्तार- Video

नोएडा के पर्थला पुल पर दो युवकों ने कार में महिलाओं का पीछा करते हुए अश्लील इशारे किए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. घटना के बाद थाना फेज-3 पुलिस ने अमित कुमार (आजमगढ़) और अभिषेक (मैनपुरी) को गिरफ्तार कर उनकी एमजी हेक्टर कार जब्त की. महिलाएं डर के कारण अपनी कार में ही रहीं. पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और जनता से अपील की कि ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत दें. यह घटना महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता बढ़ाती है.

Advertisement
X
महिला को फ्लाइंग किस देने वाले गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
महिला को फ्लाइंग किस देने वाले गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)

नोएडा के पर्थला पुल पर कार सवार युवकों द्वारा महिलाओं के साथ अश्लील इशारा करने का मामला सामने आया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि दो युवक महिलाओं पर आपत्तिजनक इशारे कर रहे थे और उनका पीछा कर रहे थे. वीडियो में यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाएं डर के मारे अपनी कार में ही रह गईं और उन्हें काफी असुरक्षा महसूस हुई.

आजमगढ़ और मैनपुरी के रहने वाले हैं आरोपी
घटना के तुरंत बाद थाना फेज-3 पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और वीडियो की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी युवकों की पहचान की और उनका पता लगा कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की. पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक अमित कुमार, निवासी आजमगढ़ (वर्तमान पता: जेवीएस सोसायटी, सेक्टर 135, थाना एक्सप्रेसवे, नोएडा) और अभिषेक, निवासी कस्बा कुशमाहा, थाना किसली, जिला मैनपुरी (वर्तमान पता: जेवीएस सोसायटी, सेक्टर 135, नोएडा) हैं.

कार जब्त की गई
पुलिस ने आरोपी युवकों की कार एमजी हेक्टर (UP 75 AH 3565) को भी जब्त कर लिया है. दोनों आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है और उनका वीडियो रिकॉर्ड भी सबूत के रूप में दर्ज किया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार
रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्टर डोज
दिल्ली-NCR से गोवा तक चमकेगा रियल एस्टेट... बजट पर क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट
Ravi Kana
UP: गैंगस्टर रवि काना की रिहाई पर बड़ा एक्शन, जेलर विक्रम यादव सस्पेंड
बजट 50 लाख, फ्लैट 2 करोड़ का, नोएडा-गुरुग्राम में मिडिल क्लास के लिए नहीं घर!
female influencer and husband allegations in Greater Noida. (Photo - Screengrab)
DND से परी चौक तक छेड़छाड़: 50 लाख फॉलोअर्स वाली 'स्टार' का मनचलों ने किया पीछा
Advertisement
आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं.

पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि अगर इस तरह की कोई घटना सामने आए तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित करें. इस घटना ने नोएडा में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस घटना ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी कैसे बढ़ाई जाए और ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement