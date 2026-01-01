scorecardresearch
 
भांजे के प्यार में पागल पत्नी ने अपने ही पति की कर दी हत्या, पुलिस ने साजिश का किया खुलासा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में बीस दिन पुरानी हत्या की गुत्थी सुलझ गई है. तीन बच्चों की मां ने अपने भांजे के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या की और शव सुनसान इलाके में फेंक दिया. पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह अवैध संबंध बने. वहीं, पुलिस ने पत्नी और भांजे को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Nahid Ansari/ITG)

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है. तीन बच्चों की मां ने अपने ही भांजे के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को सुनसान इलाके में फेंक दिया. यह हत्या करीब बीस दिन पहले की गई थी, जिसकी गुत्थी अब पुलिस ने सुलझा ली है.

पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान श्याम सुंदर सैनी के रूप में हुई है. हत्या के बाद से ही पुलिस मामले की जांच में जुटी थी. अब इस मामले में पत्नी गोमती और उसका भांजा सुजीत आरोपी पाए गए हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

यह भी पढ़ें: महोबा मर्डर केस: जमीन के लालच में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा

अवैध संबंध बने हत्या की वजह

जांच में सामने आया कि गोमती और उसके भांजे सुजीत के बीच पिछले करीब आठ महीनों से अवैध संबंध थे. इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े और विवाद होते रहते थे. श्याम सुंदर को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी, जिसके बाद तनाव और बढ़ गया था.

पति की मौजूदगी दोनों के रिश्ते में रुकावट बन रही थी. इसी कारण पत्नी और भांजे ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची. पुलिस के अनुसार 10 दिसंबर की रात दोनों ने श्याम सुंदर का रस्सी से गला घोंट दिया और फिर पत्थर से हमला कर उसकी निर्मम हत्या कर दी.

शव फेंका, बेटे ने खोली पोल

हत्या के बाद आरोपी पति का शव सुनसान इलाके में फेंककर फरार हो गए. अगले दिन 11 दिसंबर को श्याम सुंदर का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला. शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू की.

मृतक के बेटे कृष्णकांत को शुरू से ही अपनी मां और ममेरे भाई पर शक था. उसने पुलिस को तहरीर दी, जिसके आधार पर दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई. पूछताछ में सच सामने आ गया और पुलिस ने पत्नी गोमती और भांजे सुजीत को गिरफ्तार कर लिया.

हथियार बरामद, परिवार के बयान दर्ज

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार और ईंट भी बरामद कर ली है. मृतक की बेटी पूजा ने बयान दिया कि उसके पिता की हत्या उसकी मां और छोटे बुआ के बेटे ने मिलकर की है. बेटे कृष्णकांत और पड़ोसी उत्कर्ष त्रिपाठी ने भी बताया कि घर में लंबे समय से झगड़े चल रहे थे.

अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि मामले में पत्नी और भांजे की मिलीभगत पूरी तरह साबित हो चुकी है. दोनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

