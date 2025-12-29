scorecardresearch
 
महोबा मर्डर केस: जमीन के लालच में बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा

महोबा में जमीन की लालच ने खून के रिश्ते को शर्मसार कर दिया. 75 साल के बुजुर्ग किसान की खेत में बेरहमी से हत्या कर दी गई. पुलिस ने 24 घंटे में सनसनीखेज खुलासा किया तो सामने आया कि कातिल कोई और नहीं, बल्कि मृतक का अपना छोटा बेटा है, जिसने बड़े भाई को जमीन मिलने के डर से पिता को मौत के घाट उतार दिया.

75 साल के बुजुर्ग लालदिमान की उनके घर में हत्या कर दी गई थी. (Photo: X/@mahobapolice)
उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से रिश्तों को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है. चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा गांव में 75 वर्षीय बुजुर्ग किसान लालदिमान की नृशंस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. खेत के मकान में अकेले रह रहे वृद्ध का शव खून से लथपथ हालत में मिला था. गले में तौलिया का फंदा कसा हुआ था और सिर को किसी भारी वस्तु से कुचल दिया गया था.

इस घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चरखारी कोतवाली प्रभारी प्रवीण कुमार ने टीम के साथ जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में ही हालात संदिग्ध लगे और शक की सुई परिवार के सदस्यों की ओर घूमने लगी. पुलिस ने महज 24 घंटे में इस हत्याकांड की परत-दर-परत कहानी खोल दी. जांच में खुलासा हुआ कि हत्यकांड में उसका छोटा बेटा शामिल है.

सीओ दीपक दुबे ने बताया कि लालदिमान की हत्या उसके छोटे बेटे 45 वर्षीय भागवली ने की थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया आला-कत्ल भी बरामद कर लिया गया. पूछताछ में जो वजह सामने आई, उसने रिश्तों की सच्चाई उजागर कर दी. मृतक लालदिमान के पास कुल 60 बीघा जमीन थी.

उन्होंने दोनों बेटों को 10-10 बीघा जमीन पहले ही दे दी थी और 19 बीघा जमीन बेचकर उसकी रकम भी बांट चुके थे. करीब 20 बीघा जमीन अभी उनके पास शेष थी. लालदिमान की पत्नी की पांच साल पहले मौत हो चुकी थी. इसके बाद वे खेत पर बने मकान में अकेले रहते थे. उनका बड़ा बेटा हरनारायण नियमित रूप से उनकी सेवा करता था और रोज खाना देने जाता था.

इसी बात ने छोटे बेटे भागवली के मन में डर और जलन पैदा कर दी. भागवली को आशंका थी कि पिता ने यह तय कर लिया है कि जो बेटा उनकी सेवा करेगा, वही बची हुई जमीन का हकदार होगा. उसे लगा कि बड़ा भाई पिता को अपने वश में कर पूरी जमीन अपने नाम करवा लेगा. इसी डर और लालच ने उसे इस हद तक अंधा कर दिया कि उसने अपने ही पिता की हत्या की साजिश रच डाली.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने ईंट और अन्य भारी वस्तु से पिता का सिर कुचलकर उनकी जान ले ली. इस वारदात को सामान्य हादसा दिखाने की कोशिश की गई. लेकिन पुलिस की सख्त जांच में आरोपी ज्यादा देर तक बच नहीं सका. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह वारदात एक बार फिर साबित करती है कि जमीन और लालच के आगे खून के रिश्ते भी बेमानी हो गए हैं.

