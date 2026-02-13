scorecardresearch
 
मिड-डे-मील की शर्मनाक तस्वीर... एक बाल्टी पानी में डाला दो पैकेट दूध, फिर बच्चों को पिलाया, Video

मिड-डे-मील से जुड़ा एक वीडियो महोबा जिले से सामने आया है. ये मामला बेहद शर्मनाक है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाल्टी पानी में दो पैकेट दूध मिलाया गया, प्रधानाचार्य की मौजदूगी में रसोइया ने ये काम किया. फिर वही बच्चों को पीने को दिया गया. वीडियो वायरल हुआ तो मामला सुर्खियों में आ गया. अब ​बीएसए ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.

रसोइया ने बाल्टीभर पानी में मिलाया दूध. (Photo: Screengrab)
यूपी के महोबा में ढिकवाहा गांव से मिड-डे-मील की बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, जिसने विभाग को सवालों में खड़ा कर दिया है. यहां दूध में पानी नहीं, बल्कि बाल्टी भर पानी में मात्र दो पैकेट दूध मिलाकर बच्चों को दिया गया. इस मामले का वीडियो वायरल है, जिसमें प्रधानाचार्य की मौजूदगी में सरेआम ये सब होता दिख रहा है. वहीं एक और वीडियो है, जिसमें बच्चों की पढ़ाई के समय प्रधानाचार्य सोती नजर आ रही हैं.

गांव के प्राथमिक विद्यालय में सिस्टम की शह पर पानी में दूध मिलाकर बच्चों को पिलाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सरकारी दावों और मासूमों के पोषण के नाम पर चल रहे खेल को उजागर कर रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानाचार्य मोनिका सोनी की मौजूदगी में रसोइया छविरानी ने पानी से भरी बाल्टी में महज दो पैकेट दूध डाला.

यहां देखें Video...

पैकेट डाले गए तो पानी का रंग सफेद हो गया. फिर बच्चों को बांटने का सिलसिला शुरू होता है. वीडियो में प्रधानाचार्य बड़े सहज अंदाज में बच्चों को दूध पीने के लिए बुलाती सुनाई दे रही हैं. 

यह भी पढ़ें: UP: मिड डे मील में मिला कीड़ा, महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच हुई मारपीट, Video Viral

लोगों का कहना है कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि नौनिहालों के हक पर डाका डाला जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है. 

प्रधानाचार्य अक्सर स्कूल के समय में सोती हुई पाई जाती हैं. नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से स्कूल चलाया जा रहा है. मिड-डे मील के बजट में कटौती कर अपनी जेबें भरने का खेल उजागर हो चुका है.

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) राहुल मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो की सच्चाई के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. लेकिन सवाल वही है कि क्या जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति होगी, या इन मासूमों को उनका असली हक और बेहतर शिक्षा मिल पाएगी?

