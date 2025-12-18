scorecardresearch
 
UP: मिड डे मील में मिला कीड़ा, महिला प्रिंसिपल और रसोइया के बीच हुई मारपीट, Video Viral

गोरखपुर के खजनी क्षेत्र स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा मिलने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि स्कूल की प्रिंसिपल और रसोइया के बीच मारपीट हो गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को निंदनीय बताया है.

प्रिंसिपल और रसोइया के बीच हुई मारपीट (Photo: Screengrab)
गोरखपुर जिले के खजनी क्षेत्र अंतर्गत उसवा बाबू स्थित एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में स्कूल की प्रिंसिपल और मिड डे मील बनाने वाली रसोइया के बीच जमकर मारपीट होती दिखाई दे रही है. शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

मामले की शुरुआत मिड डे मील में कीड़े मिलने को लेकर हुई. बच्चों के खाने में कीड़ा मिलने की बात सामने आते ही स्कूल परिसर में हंगामा मच गया. इसी बात को लेकर प्रिंसिपल और रसोइया के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई.

प्रिंसिपल और रसोइया के बीच हुआ विवाद

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दोनों महिलाएं स्कूल के मैदान में एक दूसरे को पटक कर मार रही हैं. इस दौरान पीछे से एक महिला की आवाज सुनाई देती है, जो भैया छुड़ाइए भैया छुड़ाइए कहते हुए मदद की गुहार लगा रही है. आसपास मौजूद लोग भी कुछ देर तक तमाशबीन बने रहे.

यह पूरी घटना विद्यालय परिसर में हुई, जहां बच्चों को पढ़ाई और भोजन दोनों मिलते हैं. मिड डे मील जैसी अहम योजना से जुड़े इस विवाद ने व्यवस्था की पोल खोल दी है. वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में भी हड़कंप मच गया है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस घटना को बेहद निंदनीय बताया है. उन्होंने कहा कि विद्यालय परिसर में इस तरह की घटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जानकारी ली जा रही है. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और विद्यालयों के अंदर अनुशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

