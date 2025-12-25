scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: पालतू कुत्ते की बीमारी से परेशान थीं दो सगी बहनें, दे दी जान!

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में दो सगी बहनों ने अपने बीमार पालतू डॉग को खोने के डर में फिनायल पीकर जान दे दी. अस्पताल ले जाते समय बड़ी बहन की मौत हो गई, जबकि छोटी बहन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. घटना से इलाके में शोक का माहौल है.

Advertisement
X
दो सगी बहनों ने किया सुसाइड घर में पसरा मातम (Photo: Ashish Srivastav/ITG)
दो सगी बहनों ने किया सुसाइड घर में पसरा मातम (Photo: Ashish Srivastav/ITG)

लखनऊ से एक बेहद भावुक और हिला देने वाली घटना सामने आई है. पारा थाना क्षेत्र के दोदा खेड़ा जलालपुर में दो सगी बहनों ने अपने बीमार पालतू डॉग को खोने के डर में आत्मघाती कदम उठा लिया. राधा सिंह उम्र 24 वर्ष और जिया सिंह उम्र 22 वर्ष ने बुधवार को फिनायल पी लिया. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में बड़ी बहन राधा की मौत हो गई. वहीं छोटी बहन जिया ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

परिजनों के अनुसार दोनों बहनें ग्रेजुएशन पास थीं और अपने जर्मन शेफर्ड डॉग टोनी से बेहद भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थीं. टोनी पिछले करीब एक महीने से बीमार था. उसकी हालत देखकर दोनों बहनें मानसिक रूप से काफी परेशान रहने लगी थीं. जब डॉग खाना नहीं खाता था तो वे दोनों भी खाना छोड़ देती थीं.

दो सगी बहनों ने उठाया आत्मघाती कदम

सम्बंधित ख़बरें

केरल के कन्नूर में पारिवारिक विवाद ने ली चार जानें.(Photo:ITG)
मां को मिली कस्टडी... तो बच्चों को मार पिता-दादी ने कर ली खुदकुशी
Former IPS officer Amar Singh Chahal Case
8 करोड़ की ठगी, खुदकुशी की कोशिश... Ex IPS ने क्यों मारी गोली, यूं बयां किया दर्द!
a police officer girlfriend betrayed her lawyer boyfriend, the boyfriend took his own life
सब इंस्पेक्टर प्रेमिका को गैर मर्द के साथ पकड़ा, सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, बेवफाई से आहत वकील ने की खुदकुशी
a police officer girlfriend betrayed her lawyer boyfriend, the boyfriend took his own life
सब इंस्पेक्टर प्रेमिका को गैर मर्द के साथ पकड़ा, सरप्राइज देने पहुंचा था प्रेमी, बेवफाई से आहत वकील ने की खुदकुशी
Nikki Bhati dowry death (Rep Photo)
IAS अधिकारी की बेटी ने की आत्महत्या, कुछ महीने पहले लगाया था दहेज उत्पीड़न का आरोप

बुधवार को दोनों बहनें दुकान से सामान लेकर घर लौटीं. कुछ देर बाद घर के अंदर से कराहने की आवाज आने लगी. मां गुलाबा देवी ने जब पूछा तो दोनों ने बताया कि उन्होंने फिनायल पी लिया है. इसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल ले गए. मां गुलाबा देवी दरवाजे पर बैठकर रोती रहीं. उन्होंने बताया कि मरने से पहले बेटियों ने सिर्फ एक ही बात कही कि उनके जाने के बाद डॉगी को घर से बाहर न निकाला जाए और उसका इलाज कराया जाता रहे.

Advertisement

परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर बताई जा रही है. पिता कैलाश सिंह रुई धुनाई का काम करते थे, लेकिन बीते छह महीने से गंभीर बीमारी के चलते बिस्तर पर हैं. एक छोटा बेटा करीब सात साल पहले ब्रेन हेमरेज से गुजर चुका है. बड़ा बेटा वीर सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है. लोग इस बात से स्तब्ध हैं कि दो पढ़ी लिखी युवतियों ने अपने पालतू डॉग के कारण इतना बड़ा कदम उठा लिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement