scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लखनऊ: छेड़खानी से परेशान किशोरी ने किया सुसाइड का प्रयास, 55 वर्षीय ई-रिक्शा चालक अरेस्ट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से छेड़खानी का एक मामला सामने आया है. जहां 12 वर्षीय किशोरी के साथ एक 55 वर्षीय ई-रिक्शा चालक ने छेड़छाड़ की. जिससे परेशान होकर किशोरी ने जान देने की भी कोशिश की.

Advertisement
X
लखनऊ में किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )
लखनऊ में किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार. (Photo: Representational )

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी ने लगातार छेड़छाड़ और धमकियों से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश की. किशोरी बचपन से मौसा-मौसी के साथ रहकर इंटर कॉलेज में कक्षा 6 की पढ़ाई कर रही है. आरोप है कि ई-रिक्शा चालक आकाश स्कूल आते-जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता था.

उसकी हरकतें बढ़ने पर छात्रा ने परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. लेकिन पुलिस ने पहले केवल हिदायत देकर आरोपी को छोड़ दिया. तीन महीने पहले हालात ऐसे बने कि परिजनों को किशोरी की पढ़ाई तक बंद करवानी पड़ी. वहीं एक माह पूर्व आरोपी घर में घुसा और जान से मारने व शव वॉशिंग मशीन में डालने की धमकी दी.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड की डिमांड, लग्जरी लाइफस्टाइल और कर्ज का बोझ… फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला बन गया शातिर चोर

सम्बंधित ख़बरें

आरोपियों ने ट्यूबवेल पर रात भर बंधक बनाया. (Photo: Representational)
नूंह में 17 साल की नाबालिग से रात भर गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी
उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक
Babita Chauhan, Chairperson of Uttar Pradesh State Women's Commission (Photo - ITG)
'नकाब पहनना है तो घर में रहें, वहीं ज्यादा अनसेफ', बोलीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष
कॉन्स्टेबल ने चिलम से लगाए कश. (Photo: Screengrab)
कॉन्स्टेबल ने चिलम से भरा दम... कश लेते हुए धुआं उड़ाया, Video
Brahmin MLAs Gathering
...जब बंद कमरे में मिले 52 ब्राह्मण विधायक, बढ़ गया यूपी का सियासी तापमान

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रविवार को आरोपी फिर घर के सामने गाली-गलौज करने लगा. जिससे दहशत में आकर किशोरी ने कमरे में फंदा लगाने की कोशिश की. हालांकि समय रहते परिजनों और मोहल्ले के युवक ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान बच गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गैंगरेप कर दांतों से काटा और धमकाया..., दिहाड़ी के नाम पर महिला को ले गया था शख्स

घटना के बाद पारा पुलिस हरकत में आई और मौसा की तहरीर पर छेड़छाड़ व धमकाने की एफआईआर दर्ज कर आरोपी 55 वर्षीय आकाश को गिरफ्तार कर लिया. इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मलिहाबाद कस्बे के 'नीबू पार्क' के पास से गिरफ्तार किया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement