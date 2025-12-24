लखनऊ: छेड़खानी से परेशान किशोरी ने किया सुसाइड का प्रयास, 55 वर्षीय ई-रिक्शा चालक अरेस्ट

लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय किशोरी ने लगातार छेड़छाड़ और धमकियों से परेशान होकर खुदकुशी की कोशिश की. किशोरी बचपन से मौसा-मौसी के साथ रहकर इंटर कॉलेज में कक्षा 6 की पढ़ाई कर रही है. आरोप है कि ई-रिक्शा चालक आकाश स्कूल आते-जाते उसके साथ छेड़छाड़ करता था.

उसकी हरकतें बढ़ने पर छात्रा ने परिजनों को जानकारी दी. जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की. लेकिन पुलिस ने पहले केवल हिदायत देकर आरोपी को छोड़ दिया. तीन महीने पहले हालात ऐसे बने कि परिजनों को किशोरी की पढ़ाई तक बंद करवानी पड़ी. वहीं एक माह पूर्व आरोपी घर में घुसा और जान से मारने व शव वॉशिंग मशीन में डालने की धमकी दी.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

रविवार को आरोपी फिर घर के सामने गाली-गलौज करने लगा. जिससे दहशत में आकर किशोरी ने कमरे में फंदा लगाने की कोशिश की. हालांकि समय रहते परिजनों और मोहल्ले के युवक ने उसे बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी जान बच गई.

घटना के बाद पारा पुलिस हरकत में आई और मौसा की तहरीर पर छेड़छाड़ व धमकाने की एफआईआर दर्ज कर आरोपी 55 वर्षीय आकाश को गिरफ्तार कर लिया. इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को मलिहाबाद कस्बे के 'नीबू पार्क' के पास से गिरफ्तार किया.

