scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गैंगरेप कर दांतों से काटा और धमकाया..., दिहाड़ी के नाम पर महिला को ले गया था शख्स

झांसी में 500 रुपये की दिहाड़ी का झांसा देकर बुलाए गए निर्माणाधीन मकान में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आरोपियों ने पहले महिला का मोबाइल छीना, फिर कमरे में बंद कर दरिंदगी को अंजाम दिया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई.

Advertisement
X
दिहाड़ी के नाम पर महिला मजदूर से गैंगरेप और मारपीट (Photo: ITG)
दिहाड़ी के नाम पर महिला मजदूर से गैंगरेप और मारपीट (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के झांसी में रोजी-रोटी की तलाश एक महिला के लिए खौफनाक मंजर में बदल गई. 500 रुपये की दिहाड़ी का झांसा देकर बुलाए गए निर्माणाधीन मकान में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आरोपियों ने पहले महिला का मोबाइल छीना, फिर कमरे में बंद कर दरिंदगी को अंजाम दिया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया है.

जानकारी के अनुसार झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के गोविंद चौराहा के पास मढ़िया मोहल्ले में एक 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला उजागर हुआ है. पीड़िता तालपुरा क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है. पीड़िता का पति लंबे समय से बीमार है, जिस कारण वह काम की तलाश में अक्सर मजदूरों के साथ खड़ी रहती थी.
 
महिला के देवर ने बताया कि 20 दिसंबर को उसकी भाभी उसकी पत्नी के साथ मजदूर वाली पुलिया पर काम की तलाश में खड़ी थी. इसी दौरान एक व्यक्ति वहां पहुंचा और 500 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी का भरोसा दिलाकर उसे गोविंद चौराहा क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान पर ले गया. महिला को यह बताया गया कि वहां पहले से काम चल रहा है और भुगतान भी समय पर किया जाएगा.

Advertisement

मकान पर पहले से तीन युवक मौजूद थे. जैसे ही उसे सीमेंट की बोरी उठाने के बहाने कमरे में भेजा गया, वहां मौजूद मकान मालिक अलीम और उसके साथी मुस्तरा निवासी हरिश्चंद ने दरवाजा बंद कर दिया. आरोपियों ने महिला का मोबाइल छीन लिया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. महिला के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई, यहां तक कि दांतों से काटकर उसे घायल कर दिया गया. घटना के बाद आरोपियों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी और पुलिस में शिकायत न करने की चेतावनी दी.

सम्बंधित ख़बरें

Arrested men
इंस्टाग्राम से दोस्ती और गैंगरेप, महीनेभर बाद मिली लड़की
Sambhal gang rape case verdict (Photo - ITG)
संभल: गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने वाले 4 दरिंदों को उम्रकैद
woman
व्हाट्सएप चैट देख खूब लड़ा पति, फिर चला गया ऑफिस, नई दुल्हन ने दे दी जान
झांसी के अस्पताल में नवजात की मौत
झांसी में शिवानी की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है (Photo: ITG)
पहले बिन मां-बाप की बेटी को अपनाया, फिर पूर्व मंत्री के भतीजे संग कराई शादी... मिसाल बने ग्राम प्रधान

आरोपियों में से एक, जिसे ‘खान साहब’ कहा जा रहा है, ने मोबाइल से फोन कर दोबारा डराने की कोशिश भी की. किसी तरह महिला ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई. इसके बाद सोमवार को परिजन उसे लेकर नवाबाद थाने पहुंचे और तहरीर दी. पीड़िता के देवर ने साहस दिखाते हुए मजदूर वाली पुलिया पर एक आरोपी को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है.

झांसी एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि थाना नवाबाद पुलिस को महिला द्वारा सूचना दी गई थी कि उसके साथ कार्यस्थल पर दो व्यक्तियों ने गलत कृत्य किया है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है. प्रकरण में सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement