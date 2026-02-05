लव मैरिज के 6 साल बाद युवक ने जहर खाकर दी जान, मृतक के भांजे ने कही ये बात

उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल अंतर्गत ललितपुर जिले से एक दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. लव मैरिज के करीब छह साल बाद एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

मृतक की पहचान नई बस्ती, कोतवाली क्षेत्र निवासी करीब 37 वर्षीय शिवम तिवारी के रूप में हुई है. परिजनों के मुताबिक शिवम का अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते यह आत्मघाती कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है.

पत्नी से विवाद और पुलिस में शिकायत

परिजनों ने बताया कि शिवम और उसकी पत्नी राधिका के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे. दोनों ने प्रेम विवाह किया था और उनके दो बच्चे हैं, जिसमें चार साल की एक बेटी और छह साल का एक बेटा है. घरेलू कलह से परेशान होकर शिवम की पत्नी ने कुछ दिन पहले कोतवाली पुलिस से शिकायत कर दी थी.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिवम को कोतवाली बुलाया था. परिवार का आरोप है कि इसी दौरान शिवम मानसिक रूप से बेहद परेशान हो गया था. कोतवाली पहुंचने के बाद शिवम ने अचानक एक पुड़िया निकाली और उसे खा लिया.

कोतवाली में खाया जहर

भांजे कुनाल शर्मा के मुताबिक, शिवम द्वारा खाई गई पुड़िया में सल्फास था. जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस और परिजनों को हुई, तुरंत आनन-फानन में शिवम को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.

हालांकि, झांसी मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही शिवम ने रास्ते में दम तोड़ दिया. मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस खबर से पूरे परिवार में मातम पसर गया.

पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच

मामले की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. चौकी प्रभारी मोहित राणा ने बताया कि मामला ललितपुर जिले का है, इसलिए आगे की कानूनी कार्रवाई वहीं की जाएगी.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह भी देखा जा रहा है कि आत्महत्या के पीछे किन परिस्थितियों ने शिवम को इस कदम के लिए मजबूर किया. घटना ने एक बार फिर पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव के गंभीर परिणामों की ओर ध्यान खींचा है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

