6 साल में तीन शादियां, दहेज लेकर पत्नियों को छोड़ा, झांसी से सामने आई लुटेरे दूल्हे की कहानी

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में लुटेरी दुल्हन के उलट एक लुटेरे दुल्हे का मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने महज छह साल में एक के बाद एक तीन शादियां कर लीं और तीनों से दहेज व जेवर लेकर उन्हें छोड़ दिया. अब तीनों पत्नियां एक साथ न्याय की मांग लेकर झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची हैं. युवतियों का आरोप है कि युवक अब चौथी शादी की तैयारी कर रहा है.

और पढ़ें

मामला ललितपुर जिले के लिधोरा गांव निवासी सुनील कुमार से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि सुनील के पिता रेलवे में गैंगमेन हैं, जबकि सुनील खुद कोई खास काम नहीं करता. इसके बावजूद उसने झांसी और ललितपुर जिले की तीन अलग-अलग लड़कियों से शादी कर ली. शादी के समय उसने दहेज में मोटी रकम और जेवर लिए और कुछ महीनों बाद ही तीनों को घर से निकाल दिया.

झांसी से सामने आया लुटेरे दुल्हे का मामला

तीनों पत्नियों का कहना है कि सुनील ने उन्हें धोखे में रखकर शादी की और बाद में अतिरिक्त दहेज की मांग कर उत्पीड़न शुरू कर दिया. पहली पत्नी के मुताबिक उसकी शादी सुनील से वर्ष 2019 में हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. शादी में करीब पांच लाख रुपये और जेवर दिए गए थे. कुछ महीनों बाद सुनील ने और दहेज मांगना शुरू कर दिया. जब मांग पूरी नहीं हुई तो पत्नी को मायके भेज दिया गया. इसके बाद तलाक का नोटिस भी भेज दिया गया. यह मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है.

Advertisement

पहली पत्नी का कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि सुनील ने दूसरी और तीसरी शादी भी कर ली है और अब चौथी शादी की तैयारी कर रहा है. दूसरी पत्नी ने बताया कि सुनील ने पहली शादी छिपाकर वर्ष 2021 में दूसरी शादी की. इस शादी में भी करीब आठ लाख रुपये और जेवर दिए गए. कुछ महीनों बाद उसके साथ भी मारपीट शुरू हो गई और अतिरिक्त दहेज में सोने की चेन और बुलेट बाइक की मांग की गई. मांग पूरी न होने पर उसे भी घर से निकाल दिया गया.

दूसरी पत्नी ने कहा कि शादी के समय बताया गया था कि सुनील अविवाहित है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी पहले से पत्नी मौजूद है. इस संबंध में शिकायत ललितपुर जिले के जखौरा थाने में दर्ज कराई गई है. तीसरी शादी वर्ष 2023 में झांसी के बबीना थाना क्षेत्र में हुई. तीसरी पत्नी ने बताया कि शादी में करीब आठ लाख रुपये और जेवर दिए गए थे. शादी के कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन इसके बाद भी दहेज को लेकर मारपीट और उत्पीड़न बंद नहीं हुआ. परेशान होकर वह मायके चली गई, जहां उसने एक बेटी को जन्म दिया.

एक पत्नी ने दिया बेटी को जन्म

तीसरी पत्नी का कहना है कि शादी के बाद उसे भी पता चला कि सुनील की दो और पत्नियां हैं. इसके बाद वह पहली और दूसरी पत्नी के साथ झांसी एसएसपी कार्यालय पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. तीनों महिलाओं ने एक साथ मांग की है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद न कर सके.

Advertisement

तीनों युवतियों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

इस मामले में बबीना थाना प्रभारी जेपी पाल ने बताया कि शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया जा रहा है. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की बात कही है.

---- समाप्त ----