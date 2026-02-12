UP: कुशीनगर में थार सवार ने फैलाई दहशत, एक्सीडेंट के बाद भागने के चक्कर में कई वाहनों में मारी टक्कर

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक थार SUV ड्राइवर ने एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश में कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. जिससे घटनास्थल पर दहशत फैल गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. यह घटना मंगलवार शाम को कसया पुलिस स्टेशन एरिया के केन यूनियन ऑफिस के पास हुई.

लोकल लोगों के मुताबिक शाम करीब 5 बजे गोला बाजार से आ रही थार केन यूनियन ऑफिस के पास कंट्रोल से बाहर हो गई. जिसके बाद SUV ने पहले देवरिया जिले के गढ़रामपुर के रहने वाले विजय प्रताप की खड़ी कार को टक्कर मारी और फिर एक पिकअप गाड़ी और तीन मोटरसाइकिलों से टकराकर तेज़ी से भाग गई.

सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही ड्राइवर की तलाश

अचानक हुई टक्करों से अफरा-तफरी मच गई. जिसके बाद आस-पास के लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए. चश्मदीदों ने बताया कि हादसे के बाद ड्राइवर फोर-लेन हाईवे की तरफ भाग गया. जिसके बाद दो मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर बिहार की तरफ भागने में कामयाब रहा.

कसया SHO अभिनव मिश्रा ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि थार ड्राइवर शहर के गांधी चौक पर एक्सीडेंट करने के बाद भाग रहा था. मिश्रा ने कहा कि थार पर बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर था. CCTV फुटेज की मदद से ड्राइवर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. शिकायत मिलने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

