'मेरा धर्म परिवर्तन हो रहा, इसलिए जान दे रहा...' कानपुर में युवक ने VIDEO बनाकर लगाई फांसी

कानपुर के पनकी क्षेत्र से एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है. युवक ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था, जिसमें उसने अपने ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव होने की बात कही थी. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में युवक खुद को दीपक सिंह गौर बताता है, जबकि युवक का घर का नाम रोहित है. वीडियो में वह कहता है कि उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वह समझौता नहीं करेगा. वीडियो में उसने देश में नशे पर रोक लगाने और महिलाओं के सम्मान की भी बात रखी. इसके साथ ही वह अपने जीवन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगता नजर आता है और जान देने की बात कहता है.

पुलिस के अनुसार, रतनपुर के रहने वाले रोहित ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी. काफी देर तक कमरे का दरवाजा न खुलने पर मां ने खिड़की से झांककर देखा, जहां रोहित का शव फंदे पर लटका मिला. सूचना पर पुलिस पहुंची और जायजा लिया. पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. इसके बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बन गई. सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई.

परिजनों का कहना है कि रोहित पर लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. आत्महत्या के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच में एक वीडियो मिला है, जिसे परिजन अपनी बात का आधार बता रहे हैं.

परिवार के मुताबिक, घटना के वक्त रोहित घर पर अपनी मां के साथ मौजूद था, जबकि उसका बड़ा भाई दुकान पर गया हुआ था. रोहित घर के पास ही किराना और पंचर की दुकान चलाता था. उसके पिता करन सिंह का छह वर्ष पहले निधन हो चुका है.

मां और भाई मोहित ने बताया कि पिछले तीन-चार दिनों से रोहित का व्यवहार असामान्य था. कई बार ऐसी बातें करता था, जो उसकी मानसिक स्थिति की ओर इशारा करती थीं.

बहन ने बताया कि दो दिन पहले भाई ट्रेन से लखनऊ गया था. वहीं कुछ लोगों ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, उसे साथ ले गए और मारपीट भी की. इससे वह आहत था. हम चाहते हैं कि इस मामले की जांच हो, ताकि असलियत सामने आए. वहीं पुलिस कमिश्नर का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है. दो टीमें बनाई गई हैं, जो लखनऊ चारबाग स्टेशन जाकर इस मामले की जांच करेंगी.

(नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

