scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर: मुंडन संस्कार से लौट रहे परिवार की कार नहर में गिरी, 3 की मौत.. एक गंभीर

कानपुर देहात में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement
X
नहर में कार गिरने से 3 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)
नहर में कार गिरने से 3 लोगों की मौत. (Photo: Screengrab)

कानपुर देहात में बड़ा हादसा हो गया. जहां मुंडन संस्कार से लौट रहे कार सवार युवकों की कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि एक घायल हो गया. हादसा रसूलाबाद क्षेत्र के हरि निवादा गांव के पास हुआ. जहां कार देखते ही देखते नहर में समा गई और वाहन के अंदर पानी भर गया.

घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया. लोगों ने तुरंत कार का शीशा तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार सवार चारों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद पहुंचाया गया. ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर शैलेन्द्र ने जांच के बाद राजेश श्रीवास्तव, मुम्मू श्रीवास्तव और चालक करिया को मृत घोषित कर दिया. जबकि घायल अभिषेक की हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें: खून के धब्बे धोए, फिर भी नहीं बचे... पत्नी के 'मर्डर' को 'एक्सीडेंट' बताने की साजिश नाकाम, सबूत मिटाने वाले रिश्तेदार भी पहुंचे जेल

सम्बंधित ख़बरें

Pune Porche accident
पुणे पोर्श एक्सीडेंट केस में तीन आरोपियों को SC से जमानत, ब्लड सैंपल से छेड़छाड़ का था आरोप
ajit pawar news
3 KM विजिबिलिटी, फिर क्यों नहीं दिखा रनवे? प्लेन मालिक ने कहा- पायलट ने 'मिस्ड अप्रोच' किया
CCTV में दिखी कार, पुलिस के कागजों में आई बाइक.(Photo:Screengrab)
कार ने मारी टक्कर, पुलिस ने FIR में लिख दी बाइक; वीडियो ने खोली पोल
dabang youths attack student in kanpur
कानपुर में दबंग युवकों ने छात्र पर किया हमला
उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Photo-UP CM Social media)
यूपी: विस्थापित बंगाली हिंदुओं के पुनर्वास को मंजूरी, जानें कहां बसेंगे ये 99 परिवार

घायल अभिषेक ने बताया कि सभी लोग गोंडा जिले के निवासी हैं और अकौड़िया गांव में मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे. कार्यक्रम से लौटते समय अचानक कार अनियंत्रित हुई और नहर में गिर गई. ग्रामीणों की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया. लेकिन उनके पिता, चाचा और चालक की जान नहीं बच सकी. सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए. फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. 

Advertisement

पुलिस ने बताया कि कानपुर देहात में एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई. जिससे तीन लोगों की मौत हो गई. जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया. मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement