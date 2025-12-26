scorecardresearch
 
कानपुर: बौद्ध कथा में हिंदू देवी-देवताओं पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कथावाचक और आयोजक हिरासत में

कानपुर देहात के मलखानपुर गांव में बौद्ध कथा के दौरान कथावाचक अर्चना सिंह पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है. विवाद का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. इसके बाद पुलिस ने कथावाचक और आयोजक गुलाब राम को हिरासत में लिया. इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है.

कथावाचक अर्चना सिंह.(Photo: Screengrab)
कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र के मलखानपुर गांव में आयोजित बौद्ध कथा अचानक विवादों में घिर गई. कथावाचक अर्चना सिंह पर हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा. कथावाचक के दिए गए कथन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद माहौल गरमा गया. इस घटना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने कड़ा विरोध जताया.

मामले को गंभीरता से लेते हुए रसूलाबाद पुलिस ने कथावाचक अर्चना सिंह और कार्यक्रम के आयोजक गुलाब राम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आयोजन की अनुमति जिला प्रशासन से ली गई थी, लेकिन कथावाचक द्वारा कथित तौर पर धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया.

हिंदू संगठनों का विरोध

घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता रसूलाबाद कोतवाली पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. कथावाचक के आपत्तिजनक बयान से कार्यकर्ता आक्रोशित दिखाई दिए. पुलिस ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर शांति बनाए रखने की अपील की. हिंदू संगठनों ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

बजरंग दल के जिला अध्यक्ष गौरव शुक्ला ने बताया कि कथावाचक ने माता रानी और अन्य देवी-देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने कथावाचक और आयोजक पर कठोर कार्रवाई की है और उम्मीद है कि उन्हें जेल भेजा जाएगा.

कानूनी कार्रवाई जारी

रसूलाबाद के सीओ आलोक कुमार ने बताया कि ग्राम मलखानपुर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में 20 से 26 दिसंबर तक बौद्ध कथा का आयोजन प्रस्तावित था. 24 दिसंबर को कथावाचक अर्चना सिंह द्वारा कथित अभद्र टिप्पणी किए जाने पर थाना रसूलाबाद में केस दर्ज कर लिया गया है. कथावाचक और आयोजक से पूछताछ की जा रही है और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

