क्रिस गेल और सोनू सूद के प्रमोशन में फंसा कानपुर का ठग रविंद्र सोनी, 1500 करोड़ की डिजिटल ठगी का खुलासा

कानपुर पुलिस ने 1500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोपी रविंद्र नाथ सोनी को गिरफ्तार किया. सोनी ने ब्लू चिप कंपनी और डिजिटल बैंक के नाम पर निवेशकों को चूना लगाया. प्रमोशन में क्रिकेटर क्रिस गेल, सोनू सूद और अन्य सेलिब्रिटी शामिल किए गए. पुलिस अब तक 16 शिकायतें दर्ज कर चुकी है और अंतरराष्ट्रीय जांच भी चल रही है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. (Photo: Ranjay Singh/ITG)
कानपुर में पुलिस ने 1500 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी के आरोपी रविंद्र नाथ सोनी को गिरफ्तार किया है. सोनी ने ब्लू चिप कंपनी के नाम से डिजिटल बैंक शुरू किया था और लोगों को भारी रिटर्न का लालच देकर निवेश से लाखों करोड़ों का चूना लगाया. इस बैंक के प्रमोशन में उसने क्रिकेटर क्रिस गेल, सोनू सूद, रेसलर खली और दीपिका पादुकोण जैसे नामी सितारों का इस्तेमाल किया.

पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनी ने कनाडा में ब्लू चिप बैंक की रजिस्ट्रेशन कराई थी और डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी. उसने ब्लूचिप सिक्योर्ड और ब्लूचिप टोकन के जरिए लोगों को निवेश के लिए आकर्षित किया, जिसमें उसने दावा किया कि निवेश से प्रॉपर्टी डीलिंग में लाभ मिलेगा. लेकिन रिटर्न समय पर न मिलने से निवेशकों में हंगामा हुआ और सोनी फिर गायब हो गया.

यह भी पढ़ें: एक बंद दुकान और 3000 करोड़ का बैंक स्कैम... कानपुर में CBI जांच में कई बड़े खुलासे

सेलिब्रिटी प्रमोशन का जाल

सोनी ने अपने प्रमोशन के लिए कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए. उसने क्रिस गेल के हाथों उद्घाटन कराकर विश्वास दिलाया कि बैंक सही ढंग से काम कर रहा है. वहीं सोनू सूद और रेसलर खली ने भी कंपनी के प्रमोशन में हिस्सा लिया, लेकिन सभी केवल प्रचार का हिस्सा बने और ठगी का कोई भाग नहीं थे.

पुलिस की कार्रवाई और अंतरराष्ट्रीय शिकायतें

कानपुर पुलिस ने अदालत से वारंट लेने के बाद रविंद्र सोनी को देहरादून से गिरफ्तार कर कानपुर जेल में रखा. अब तक पुलिस के पास 16 शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और दुबई के लोग शामिल हैं. पुलिस का अनुमान है कि सोनी की ठगी कुल 1500 करोड़ रुपये से अधिक है.

एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि अंजलि विश्वकर्मा के नेतृत्व में टीम अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जांच कर रही है. सोनू सूद को भी इस मामले में नोटिस भेजा जा चुका है और उन्हें पुलिस के सामने अपना स्पष्टीकरण देना होगा.

