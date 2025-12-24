Kanpur: चेकिंग कर रही पुलिस को कुचलता चला गया कार वाला, दो दारोगा और होमगार्ड घायल, Video

UP News: कानपुर में गंगा बैराज पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों पर एक व्यक्ति ने कार चढ़ा दी और मौके से फरार हो गया. इस घटना में दो दारोगा और एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

और पढ़ें

जानकारी के अनुसार, गंगा बैराज पर पुलिस नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी. इस दौरान दारोगा संजय कुमार, दारोगा पूरन सिंह और होमगार्ड हरकिशन वाहनों को रोक-रोककर चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार बैराज की ओर से आती दिखाई दी.

यहां देखें Video

पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन कार चालक ने न तो रफ्तार कम की और न ही वाहन रोका. इसकी बजाय उसने सीधे पुलिसकर्मियों की ओर कार मोड़ दी और उन्हें कुचलते हुए फरार हो गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिससे किसी को संभलने का मौका नहीं मिला. हादसे में दारोगा संजय कुमार और दारोगा पूरन सिंह को गंभीर चोटें आईं, जबकि होमगार्ड हरकिशन की हालत ज्यादा नाजुक बताई जा रही है. डॉक्टरों के अनुसार होमगार्ड हरकिशन के पैर में फैक्चर हुआ है और इलाज जारी है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम: चेकिंग के दौरान इंजीनियर ने पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, इंस्पेक्टर घायल

घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. फुटेज में कार चालक पुलिस पर वाहन चढ़ाकर भागते हुए दिखाई दे रहा है. इसी फुटेज के आधार पर कार का नंबर और आरोपी की पहचान की जा रही है.

इस मामले में डीसीपी सेंट्रल एस.के. सिंह ने कहा कि आरोपी कार चालक की पहचान सीसीटीवी फुटेज के जरिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीमों को अलर्ट कर दिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----