गुरुग्राम: चेकिंग के दौरान इंजीनियर ने पुलिसकर्मियों पर चढ़ाई कार, इंस्पेक्टर घायल

गुरुग्राम में चेकिंग के दौरान जब एक इंजीनियर को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उसने बैरिकेड तोड़ दिया. इसके बाद ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी. फिलहाल इस मामले में इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इंजीनियर ने इंस्पेक्टर पर चढ़ाई कार. (Photo: AI-generated)
गुरुग्राम से एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया है. बताया जाता है कि यहां के डीएलएफ फेज-2 इलाके में इंजीनियर पुलिस बैरिकेड तोड़कर अपनी कार से ड्यूटी पर तैनात सब-इंस्पेक्टर को टक्कर मार दी थी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार देर शाम की है और पुलिस ने आरोपी वाहन को जब्त कर लिया है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को सोमवार को शहर की एक अदालत में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

सब-इंस्पेक्टर लखपत राय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार वह रविवार रात एमजी रोड पर बैरिकेड लगाकर अपनी टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे. जैसे ही पुलिसकर्मियों ने एक कार को आते देखा, उन्होंने उसे रुकने का इशारा किया.

शिकायत में कहा गया है कि वाहन रोकने के बजाय, चालक ने एक्सीलेटर दबा दिया और बैरिकेड के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी टक्कर मार दी. कार की टक्कर लगते ही सब-इंस्पेक्टर सड़क पर गिर पड़े. आरोपी ने गिरे हुए बैरिकेड के ऊपर से कार चलाई और गोल्फ कोर्स रोड की ओर तेज़ी से भागने लगा. पुलिस कर्मियों ने कार का पीछा किया और उसे रोक लिया.

फिलहाल शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई और हरियाणा के झज्जर जिले के दरियापुर गांव निवासी सोनू (41) को गिरफ्तार कर लिया गया है. गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह पचगांव स्थित एक निजी फर्म में सिविल इंजीनियर के रूप में काम करता है.

वह पचगांव से सिकंदरपुर की ओर जा रहा था. घटना के समय वह नशे की हालत में था. हमने मारुति स्विफ्ट डिजायर कार जब्त कर ली है. फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है. 

---- समाप्त ----
TOPICS:

