'पति का अफेयर है, भाभी के साथ भी...' ससुराल में धरने पर बैठी बहू, सास ने कहा- वो किसी से बात करती है

झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला अपनी चार माह की बच्ची को गोद में लेकर ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। महिला का आरोप है कि पति का अफेयर है और वह उसे छोड़ना चाहता है, जबकि सास ने घर में ताला लगाकर अंदर आने से रोक दिया। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पुलिस जांच में जुटी है.

ससुराल के बाहर धरने पर बैठी बहू. (Photo: Screengrab)
यूपी के झांसी में बुधवार की शाम एक महिला अपनी ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई. उसकी गोद में चार माह की मासूम बेटी भी है. महिला का कहना है कि ससुराल आई थी, मगर सास ने अंदर से ताला लगा दिया. महिला का आरोप है कि पति का किसी और से अफेयर है. वो दूसरी शादी करना चाहता है. इसमें ससुराल वाले भी शामिल हैं. 

वहीं, सास का आरोप है कि बहू किसी से बात करती है. एक दिन बेटे ने मैसेज पढ़ लिया, जिसमें लिखा था कि तुम कहो तो पति को गोली मार देंगे. ऐसी बहू को हम नहीं रखेंगे और न ही ताला खोलेंगे. बहू ने पुलिस को कॉल कर दिया. पुलिस मौके पर पहुंच गई, मगर सास ताला खोलने का तैयार नहीं हुई.

यह पूरा मामला झांसी के शहर कोतवाली क्षेत्र के नारायण बाग के पास राय विहार कॉलोनी का है. 30 साल की महिला अपनी बेटी को गोद में लेकर धरने पर बैठी है. महिला का कहना है कि 24 नवंबर 2024 को उसकी शादी हुई थी. शादी के बाद मुझे एक लड़की का कॉल आया और उसने कहा कि मैं पहली पत्नी हूं. तब सब लोगों ने गलती मानी तो मैंने कुछ नहीं कहा.

महिला ने पति पर लगाए ये आरोप

महिला का आरोप है कि पति को उसने अपनी भाभी के साथ हरकत करते हुए पकड़ लिया था. उस समय भी उसने गलती मानी, हमने माफ कर दिया था. पति का अब किसी और से अफेयर है और वो उसी से शादी करना चाहता है. घरवाले भी उसी का साथ दे रहे हैं. मेरी बेटी हुई तो कहने लगे कि हमको बेटा चाहिए था. प्रताड़ित किया जाने लगा. लगभग डेढ़ माह पहले मैं मायके गई थी. इसके बाद पति लेने नहीं आया और उसने फोन उठाना बंद कर दिया. जब कोई लेने नहीं आया तो मैं खुद ससुराल आ गई.

महिला ने सभी ने मुझे निकाल दिया. तब विश्वविद्यालय चौकी में शिकायत की. बुधवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाया था. वहां समझौता हुआ कि पति किराए से कमरा लेगा और हम दोनों साथ रहेंगे. चौकी से शाम को सामान उठाने के लिए घर आए तो पति छोड़कर भाग गया. यहां सास ने अंदर से ताला डाल दिया और घर में घुसने नहीं दे रही हैं. ऐसे में अपनी 3 महीने की बेटी को लेकर घर के बाहर धरने पर बैठी हूं. मुझे इसी घर में रहना है.

सास ने कहा- बहू का किसी और से अफेयर

वहीं सास का आरोप है कि जब से शादी हुई, बहू ससुराल में नहीं रहती. 8 दिन रहकर मायके चली जाती है. उसका किसी और से अफेयर है. एक दिन बेटे ने उसका मैसेज पढ़ लिया था, जिसमें लिखा था कि तुम कहो तो पति को गोली मारने के लिए भी तैयार हूं. तब बहू के घरवालों से शिकायत की और बुलाया. मगर कोई नहीं आया. मेरे बेटे की पहली शादी है. इसके अलावा कोई शादी नहीं हुई. ये झूठे आरोप लगा रही है. मैं बहू और बेटे को थाने में छोड़कर आई थी. बहू जाने वो कहां गया. मुझे जानकारी नहीं है.

इस मामले में कोतवाली प्रभारी विद्यासागर से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला को थाने बुला लिया गया है. महिला शिकायत करेगी तो केस दर्ज किया जाएगा, अन्यथा दोनों पक्षों को बुलाकर सुलह कराने का प्रयास किया जाएगा.

