'शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही थी...', मायके आई नवविवाहिता को एक्स बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट

गोरखपुर के झंगहा क्षेत्र में चचेरी बहन की शादी में आई 20 वर्षीय नवविवाहिता शिवानी निषाद की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हत्यारे को गिरफ्तार कर खुलासा किया कि आरोपी शिवानी का पूर्व प्रेमी था, जिसने शादी के बाद भी साथ रहने के उसके दबाव से परेशान होकर हत्या कर दी. घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी.

मायके आई नवविवाहिता को एक्स बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट (Photo: ITG)
मायके आई नवविवाहिता को एक्स बॉयफ्रेंड ने उतारा मौत के घाट (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चचेरी बहन की शादी में आई 20 साल की नवविवाहिता शिवानी निषाद की हंसिया से गला रेतकर हत्या से सनसनी फैल गई. मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड टीम ने साक्ष्यों को इकट्ठा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर तीन टीमें गठित की. वह सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और लोगों से पूछताछ के बाद हत्यारोपी तक पहुंची और उसको गिरफ्तार कर एसपी साउथ ने खुलासा किया. एसपी साउथ ने कहा हत्यारा नवविवाहिता का पूर्व प्रेमी था. नवविवाहिता मृतिका शादी के बाद भी अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए दबाव बनाती थी. इसी वजह से उससे छुटकारा पाने के लिए उसके प्रेमी ने हत्या कर दी.

मामला गोरखपुर के झंगहा क्षेत्र के जंगल रसूलपुर गांव का है. 23 नवंबर की देर रात शिवानी घर के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. उसी दिन शिवानी के चाचा बसंत निषाद की बेटी अमिता की शादी भी थी.

मृतिका शिवानी की 9 मई 2025 को देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अवस्थी गांव के भीम से शादी हुई थी.मृतिका का पति पेंटर काम करता है.शिवानी के पिता राधेश्याम की 10 साल पहले मौत हो चुकी है. 3 बेटियां और एक बेटे में शिवानी मंझली थी. शादी के बाद से ही शिवानी ससुराल में रह रही थी. 21 नवंबर को वह चचेरी बहन की शादी के लिए मायके आई थी जो शादी वाले घर से महज 200 मीटर दूर था. 23 नवंबर की रात जब वह शादी में शामिल होने पहुंची तो वहां उसका पूर्व प्रेमी विनय भी मौजूद था. दोनों ने बातचीत की. फिर वह विनय को लेकर अपने घर चली गई. 

 परिवार के लोगों ने भी उसे जाते देखा था. लोगों को लगा किसी काम से गई होगी. काफी देर वापस नहीं आई तो मां उसे तलाशते हुए घर पहुंची. वहां शिवानी को आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद वह बाथरूम में गईं तो वहां पहले शिवानी का हाथ दिखाई दिया. अंदर जाकर देखा तो खून से लथपथ लाश पड़ी थी. उसकी गर्दन से खून निकल रहा था. मां ने शिवानी के पति को कॉल किया और पुलिस को भी सूचना दी.

एसपी साउथ ने बताया कि शादी समारोह में पूछताछ की गई है. सीसीटीवी कैमरे में रात के समय भी शिवानी और विनय की बातचीत का रिकार्ड मिल. इसके बाद पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर झंगहा क्षेत्र से ही विनय निषाद को पकड़ा और पूछताछ शुरू की. पहले तो वह इधर-उधर की बातें करके पुलिस को घुमाता रहा. बोला कि मैं शिवानी से इतना प्यार करता था, भला मैं क्यूं मारूंगा. कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने जुर्म कबूल किया और बताया कि वह नवविवाहिता थी साथ रहने लिए दबाव बना रही थी.

शादी के पहले करीब 3 साल से मेरा शिवानी से प्रेम संबंध था. वह बार-बार मुझसे शादी करने के लिए कहती थी. उसकी शादी हो गई थी. मुझे पता था कि मैं कुछ भी करूंगा तो वह गलत होगा, मैं पकड़ा जाउंगा. अब किसी भी तरह से छुटकारा चाहता था इसलिए ये सब किया.
 

